Неявка по повестке по мотивам веры: суд в Стрые вынес приговор священнослужителю Свидетелей Иеговы

Мужчина добровольно прибыл в ТЦК и прошел ВВК, но не явился по повестке для отправки в воинскую часть.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Стрыйский горрайонный суд Львовской области вынес обвинительный приговор по делу № 456/5004/24 в отношении священнослужителя Свидетелей Иеговы, которого обвиняли по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период. Суд признал вину доказанной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Обстоятельства дела

Как установил суд, 16 апреля 2024 года обвиняемый прибыл в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где прошел военно-врачебную комиссию. Согласно справке ВВК № 1622 он был признан годным к военной службе в военное время. В тот же день ему вручили повестку с требованием явиться 17 апреля 2024 года для отправки в учебную воинскую часть. Лицо письменно предупредили об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

В установленное время в ТЦК и СП мужчина не прибыл. Работники центра составили акт о неявке. Суд установил, что обвиняемый не имел предусмотренных статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» оснований для отсрочки, а его действия были умышленными.

Позиция обвиняемого и защиты

Обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что является крещеным Свидетелем Иеговы с 2013 года, а с 2023 года — священнослужителем (старейшиной) религиозной общины. По его словам, вероучение не допускает прохождения военной службы в какой бы то ни было форме, включая обучение военным специальностям. Он сообщил, что письменно обращался с заявлениями о замене военной службы на альтернативную (невоенную) и готов выполнять гражданский долг перед государством.

Защита настаивала, что часть четвертая статьи 35 Конституции Украины гарантирует право на замену исполнения воинской обязанности альтернативной службой в случае конфликта с религиозными убеждениями. Делались ссылки на практику Верховного Суда и решения Европейского суда по правам человека относительно добросовестного отказа от военной службы. По мнению стороны защиты, отсутствие механизма альтернативной службы во время мобилизации не может вменяться в вину лицу.

Правовая оценка суда

Суд детально проанализировал положения Конституции Украины, законов «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной (невоенной) службе», а также практику Верховного Суда, в частности выводы объединенной палаты Кассационного уголовного суда от 27 октября 2025 года по делу № 573/838/24.

В приговоре указано, что альтернативная служба в Украине предусмотрена как замена срочной военной службы, но не службы по призыву во время мобилизации. Законодательство не устанавливает процедуры замены мобилизационной службы альтернативной. В условиях военного положения государство имеет легитимную цель — обеспечение обороны и сохранение существования нации, а право на свободу вероисповедания не является абсолютным и может подлежать ограничениям, если они установлены законом и являются пропорциональными.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый, будучи военнообязанным и годным к службе, осознавал обязанность явиться по повестке и умышленно ее не исполнил. Совокупность доказательств — справка ВВК, акты об отказе и неявке, копия повестки, показания свидетелей, материалы досудебного расследования — подтвердила вину вне разумного сомнения.

Какое наказание назначил суд

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, суд не установил. Учтено, что обвиняемый ранее не судим, имеет семью и малолетнего ребенка, однако совершил преступление в условиях военного положения. Суд отказал в применении статьи 75 УК Украины об освобождении от отбывания наказания с испытанием, сославшись на устоявшуюся практику Верховного Суда по делам об уклонении от мобилизации.

Наказание назначено в минимальных пределах санкции статьи 336 УК Украины — три года лишения свободы. Срок отбывания определен со дня фактического задержания для исполнения приговора.

Приговор может быть обжалован во Львовский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня провозглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.