Потребление электроэнергии по бытовому тарифу для хозяйственной деятельности: суд подтвердил доначисление в 390 тысяч грн

Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело о доначислении 390 083 грн. за использование электроэнергии по бытовому тарифу для хозяйственной деятельности после выявления нарушения Правил розничного рынка электрической энергии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд рассмотрел жалобу представителя истца на решение суда первой инстанции. Ранее этим решением его клиенту было отказано в удовлетворении иска к Частному акционерному обществу «Ровнооблэнерго».

Иск касался защиты прав потребителя, а также требования признать незаконным и отменить решение комиссии по рассмотрению актов о нарушении Правил розничного рынка электрической энергии, которое было оформлено протоколом.

В апелляционной жалобе представитель истца просил отменить решение местного суда и принять новое — об удовлетворении иска. Об этом сообщили в Ровенском апелляционном суде.

Обстоятельства дела и решения судов

Заслушав судью-докладчика, мнение лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив материалы дела и доводы заявителя, коллегия судей пришла к выводу об отклонении апелляционной жалобы и оставлении обжалуемого судебного решения без изменений.

Суду известно, что ЧАО «Ровнооблэнерго» осуществляет деятельность по распределению электрической энергии в пределах мест осуществления хозяйственной деятельности на территории Ровенской области и является Оператором системы распределения на основании лицензии, утверждённой Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 13 ноября 2018 года № 1413.

В декабре 2021 года между ЧАО «Ровнооблэнерго», как поставщиком электроэнергии, и истцом, как бытовым потребителем, был заключён договор о предоставлении услуг по распределению (передаче) электрической энергии по жилому дому в Ровно.

В декабре 2024 года представители ЧАО «Ровнооблэнерго» на объекте (жилой дом истца) в г. Ровно выявили нарушение п. 2.3.12 ПРРЭЭ, предусматривающего потребление электрической энергии на объекте потребителя по фиксированной цене для бытовых потребителей.

По данному факту в тот же день ответчик составил акт о нарушении в присутствии представителя потребителя, который отказался от подписи и замечаний к акту.

Потребитель был уведомлён о заседании комиссии по рассмотрению акта о нарушении и ему был направлен акт о нарушении.

Из протокола заседания комиссии по рассмотрению актов о нарушении ПРРЭЭ следует, что по результатам рассмотрения акта в присутствии представителя потребителя предложено заключить договор о предоставлении услуг по распределению электрической энергии по объекту как с небытовым потребителем в месячный срок. Принято решение произвести начисление истцу, передать объёмы электрической энергии, потреблённой на небытовые нужды, поставщику для перерасчёта потребителю. На момент заседания договор распределения электрической энергии был заключён как с небытовым потребителем.

В дальнейшем, во исполнение требований п. 2.3.12 ПРРЭЭ, ответчик передал ООО «РОЭК» копию акта о нарушении и протокол, а также расчёт объёмов электрической энергии, потреблённой по бытовому тарифу на небытовые нужды, подлежащий перерасчёту.

Из корректирующего платёжного документа для оплаты потреблённой электрической энергии по бытовому тарифу на небытовые нужды согласно акту о нарушении видно, что потребителю за период с июня 2024 года по декабрь 2024 года начислена сумма к оплате в размере 390 083,15 гривен.

Считая, что решением комиссии по рассмотрению актов о нарушении ПРРЭЭ нарушаются его субъективные гражданские права на достоверную оплату использованной им электроэнергии вследствие ошибочного её отнесения к небытовым нуждам, истец обратился с иском к ЧАО «Ровнооблэнерго» о защите прав потребителя и признании оспариваемого решения недействительным и его отмене.

Принимая обжалуемое решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия правовых и фактических оснований для удовлетворения требований истца, поскольку установлен факт осуществления истцом хозяйственной деятельности на объекте потребления электрической энергии.

Поскольку между сторонами в сентябре 2021 года был заключён договор по тарифу бытового потребителя, а в декабре 2024 года ЧАО «Ровнооблэнерго» выявило нарушение п. 2.3.12 ПРРЭЭ вследствие потребления электрической энергии на объекте по фиксированной цене для бытовых потребителей, обоснованно признан факт потребления электроэнергии на небытовые нужды и начислено к взысканию с него в пользу поставщика более 390 000 гривен.

Таким образом, оснований для признания недействительным и отмены оспариваемого решения комиссии по рассмотрению актов о нарушении ПРРЭЭ, оформленного соответствующим протоколом, судом не установлено.

С такими выводами согласилась коллегия судей.

Нормы законодательства и порядок перерасчета

В соответствии со ст. ст. 1, 4, 56, 58, 63 Закона Украины «О рынке электрической энергии», потребитель — это физическое лицо, в том числе физическое лицо — предприниматель, либо юридическое лицо, приобретающее электрическую энергию для собственного потребления.Участники рынка электрической энергии осуществляют свою деятельность на договорных основаниях.

Оператор системы распределения предоставляет услуги по распределению электрической энергии на основании договоров о предоставлении услуг по распределению.

В случае потребления электрической энергии на объекте индивидуального бытового потребителя на небытовые нужды бытовой потребитель обязан обратиться к оператору системы с заявлением об организации отдельного учёта потребления электрической энергии на небытовые нужды и оформлении акта распределённой электрической энергии (приложение 11 к договору потребителя о предоставлении услуг по распределению (передаче) электрической энергии). Организация учёта должна быть осуществлена путём создания условных (виртуальных) точек коммерческого учёта для бытовых и небытовых нужд с использованием существующего средства измерительной техники.

Объёмы потребления электрической энергии на объекте индивидуального бытового потребителя на небытовые нужды определяются поставщиком услуг коммерческого учёта расчётным путём в пределах объёмов социальных нормативов, установленных постановлением Кабинета Министров Украины от 06 августа 2014 года № 409. Потребитель обязан предоставить данные и документы для оформления акта распределённой электрической энергии.

В случае выявления оператором системы фактов потребления бытовым потребителем и другими потребителями электрической энергии по фиксированной цене для бытовых потребителей на небытовые нужды оператор составляет акт о нарушении ПРРЭЭ.

В случае неоплаты корректирующего платёжного документа в 30-дневный срок поставка электрической энергии прекращается по инициативе электропоставщика.

В постановлении Верховного Суда от 8 октября 2025 года по делу № 927/46/25 указано, что перерасчёт производится не более чем за шесть месяцев до выявления нарушения.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 17 февраля 2026 года по делу № 569/6125/25.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.