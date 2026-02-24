КУС ВС: апелляционный суд должен дать оценку противоречивым доказательствам размера вреда в преступлении с материальным составом

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу осужденного по уголовному производству по обвинению в служебной халатности при осуществлении технического надзора за выполнением строительных работ.

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу в уголовном производстве о привлечении должностного лица к уголовной ответственности по части второй статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Предметом кассационного пересмотра стали приговор Садгорского районного суда г. Черновцы и определение Черновицкого апелляционного суда, которыми лицо признано виновным в ненадлежащем осуществлении технического надзора за выполнением строительных работ, что привело к необоснованному перечислению бюджетных средств и причинению государству ущерба в значительном размере.

Кассационный пересмотр касался, в частности, соблюдения судами требований уголовного процессуального закона при оценке доказательств относительно размера причинённого ущерба и надлежащей мотивированности решения апелляционной инстанции.

Суть дела № 726/321/24

Судами предыдущих инстанций установлено, что обвиняемый, являясь должностным лицом и осуществляя технический надзор за выполнением строительных работ в соответствии с договорами о осуществлении технического надзора № 494 от 02 ноября 2022 года и № 566 от 12 декабря 2022 года, а также в рамках выполнения договоров подряда № 455 от 20 октября 2022 года и № 565 от 09 декабря 2022 года относительно объекта «Капитальный ремонт здания № 20/56 (хранилище для техники) военный городок, в период ноября – декабря 2022 года ненадлежащим образом выполнил возложенные на него обязанности.

Находясь по месту выполнения работ, обвиняемый не обеспечил надлежащей проверки объёмов и качества фактически выполненных обществом с ограниченной ответственностью строительных работ, однако согласовал и удостоверил собственной подписью и печатью акты приёмки выполненных строительных работ формы КБ-2в: акт № 2 за 2022 год на сумму 2 498 021,83 грн, акт № 4 за 2022 год на сумму 1 324 254,34 грн и акт без номера за 2022 год на сумму 1 083 884,10 грн.

По выводам следствия и суда первой инстанции, в указанных актах были завышены объёмы выполненных работ на общую сумму 506 710,12 грн, вследствие чего Квартирно-эксплуатационным отделом г. Черновцы необоснованно перечислены на счёт подрядной организации денежные средства в указанном размере. Такие действия причинили государству в лице Квартирно-эксплуатационного отдела г. Черновцы тяжкие последствия на сумму 506 710,12 грн.

В кассационной жалобе осуждённый ссылался на существенные нарушения требований уголовного процессуального закона и неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности, просил отменить судебные решения и закрыть уголовное производство на основании пункта 3 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказывания виновности и исчерпанием возможностей их получения.

Осуждённый утверждал, что суд первой инстанции необоснованно положил в основу приговора заключение судебной строительно-технической экспертизы от 11 мая 2023 года № СЕ-19/126-23/2796-БТ, которое, по его мнению, содержит существенные противоречия относительно фактических объёмов выполненных работ, использованных материалов и их стоимости. Он также указывал на несоответствие между указанным заключением эксперта и справкой Управления Западного офиса Госаудитслужбы в Черновицкой области от 21 марта 2023 года, в которой определён иной размер убытков. По убеждению осуждённого, такие расхождения прямо влияют на наличие состава преступления и квалификацию деяния по признаку причинения тяжких последствий.

Кроме того, в жалобе указывалось на нарушение порядка рассмотрения ходатайства защитника о назначении экспертизы и необоснованный отказ суда в объединении уголовных производств. Также заявитель подчёркивал формальный подход апелляционного суда к проверке доводов апелляционной жалобы.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Приговором Садгорского районного суда г. Черновцы от 11 декабря 2024 года лицо признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 367 Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также заниматься деятельностью, связанной с осуществлением технического надзора, сроком на два года, со штрафом в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 10 200 грн.

На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины осуждённый освобождён от отбывания основного наказания с испытанием с испытательным сроком два года с возложением обязанностей, предусмотренных статьёй 76 этого Кодекса.

Определением Черновицкого апелляционного суда от 15 апреля 2025 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Позиции и выводы Верховного Суда

Проверяя судебные решения в пределах кассационной жалобы в соответствии со статьёй 433 Уголовного процессуального кодекса Украины, Верховный Суд отметил, что основаниями для их отмены или изменения являются существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности или несоответствие назначенного наказания тяжести правонарушения и личности осуждённого.

Коллегия судей пришла к выводу, что апелляционный суд, оставляя без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, не соблюдал требований статьи 419 Уголовного процессуального кодекса Украины, поскольку не привёл надлежащего опровержения доводов апелляционной жалобы и мотивов принятого решения.

Суд кассационной инстанции обратил внимание, что местный суд положил в основу обвинения противоречивые доказательства относительно установления размера убытков. В частности, справка органа государственного финансового контроля содержала один размер установленных убытков, тогда как заключение судебной строительно-технической экспертизы определяло иную сумму невыполненных работ — 506 710,12 грн. При этом апелляционный суд не проверил указанные расхождения, не дал им надлежащей оценки и фактически ограничился общим ссыланием на компетентность эксперта.

Верховный Суд подчеркнул, что для уголовного правонарушения с материальным составом определение вида и размера ущерба является обязательным элементом доказывания, а потому наличие противоречий в доказательствах относительно размера убытков требует надлежащей процессуальной проверки и мотивированной оценки.

Вместе с тем доводы кассационной жалобы о нарушении процедуры рассмотрения ходатайства о назначении экспертизы признаны необоснованными, поскольку определение об отказе в удовлетворении такого ходатайства могло быть вынесено без выхода в совещательную комнату с внесением соответствующей записи в журнал судебного заседания. Также кассационный суд согласился с выводом апелляционного суда об отсутствии оснований для объединения уголовных производств.

Кассационная жалоба удовлетворена частично. Учитывая установленные нарушения требований уголовного процессуального закона, определение апелляционного суда отменено на основании пунктов 1, 2 части первой статьи 438 УПК Украины, а уголовное производство назначено к новому рассмотрению в суде апелляционной инстанции.

Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

