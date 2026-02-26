Супруги требовали взыскать с РФ 400 тысяч евро морального вреда: Верховный Суд подчеркнул обязанность доказывания

Представленные справки ВПЛ и фотографии поврежденного имущества не доказали индивидуализированного вреда в конкретном деле.

Верховный Суд сформулировал принципиальную позицию по делам о возмещении вреда, причиненного вооруженной агрессией РФ: сам по себе факт войны не означает автоматического присуждения компенсации. Даже при очевидности международно-противоправного деяния истец обязан доказать все элементы гражданского правонарушения — наличие морального вреда и причинную связь между ним и действиями государства-ответчика.

В деле № 754/6452/24 супруги, которые дважды меняли место жительства — сначала после оккупации Крыма, а затем после полномасштабного вторжения — просили взыскать по 200 тысяч евро морального вреда. Они ссылались на утрату бизнеса, вынужденный выезд за границу и постоянный стресс. Однако суды установили: представленные доказательства не подтверждают ни индивидуализированного морального вреда, ни его прямой причинной связи с конкретными действиями ответчика. Кассационная инстанция согласилась с этим выводом и оставила решения без изменений.

Обстоятельства дела

Истцы — супруги, которые с 2014 года имели статус внутренне перемещенных лиц после выезда из оккупированного Крыма. После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года они во второй раз сменили место жительства, выехав за пределы Украины.

В мае 2024 года они обратились в суд с иском к государству российская федерация о взыскании морального вреда в размере 400 000 евро (по 200 000 евро каждому). Иск мотивировали тем, что:

из-за агрессии РФ были вынуждены дважды кардинально изменить жизнь;

утратили бизнес в Киеве;

находятся в состоянии постоянного стресса;

лишены привычной социальной и профессиональной среды.

В подтверждение требований представили справки о постановке на учет как внутренне перемещенных лиц (2017 года) и фотографии поврежденных домов и автомобилей.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Деснянский районный суд города Киева отказал в иске, первоначально указав на ненадлежащий субъектный состав ответчика.

Однако Киевский апелляционный суд изменил мотивировочную часть решения. Апелляционная инстанция не согласилась с выводом о ненадлежащем ответчике, но пришла к другому ключевому выводу: истцы не доказали наличие надлежащих и допустимых доказательств морального вреда и причинной связи между вредом и действиями РФ.

Суд подчеркнул: сам факт вооруженной агрессии не является автоматическим основанием для присуждения компенсации.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с апелляционной инстанцией и детально обозначил правовые подходы.

1. Общеизвестность агрессии — не тождественна доказыванию вреда

Суд признал, что факт вооруженной агрессии РФ против Украины является общеизвестным обстоятельством, не требующим доказывания (часть третья статьи 82 ГПК Украины).

Однако это не освобождает истца от обязанности доказать:

наличие морального вреда;

противоправность поведения ответчика;

причинную связь между вредом и противоправными действиями;

вину (если она является необходимым условием ответственности).

Эти элементы составляют классическую конструкцию деликтной ответственности по статьям 23, 1167 ГК Украины.

2. Причинная связь — обязательное условие ответственности

Суд подчеркнул принципиальное: компенсация морального вреда возможна только при условии доказанности того, что он является следствием именно деяния ответчика.

В данном деле истцы не доказали, что представленные фотографии относятся именно к их имуществу, не представили доказательств, которые индивидуализировали бы их страдания как прямой результат конкретных противоправных действий государства-ответчика, не обосновали размер заявленной компенсации.

Справки ВПЛ лишь подтверждают статус перемещенных лиц, но не доказывают факт и объем морального вреда в конкретном случае.

3. Пределы полномочий кассационной инстанции

Суд напомнил, что в соответствии со статьей 400 ГПК Украины кассационный суд не устанавливает новые факты, не переоценивает доказательства, а проверяет только правильность применения норм материального и процессуального права.

Апелляционный суд надлежащим образом исследовал доказательства и дал им оценку, поэтому оснований для вмешательства не имелось.

Суд также отклонил доводы о неприменении предыдущих правовых выводов Верховного Суда, поскольку правоотношения в приведенных делах не были тождественными по содержательному, субъектному и объектному критериям.

Резолютивная часть

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.

Заочное решение суда первой инстанции (с учетом изменений апелляции) и постановление апелляционного суда оставлены без изменений.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

