Зачисление военнослужащих в распоряжение после расформирования части или сокращения должностей — обзор практики КАС ВС

16:00, 26 февраля 2026
Обзор практики Кассационного административного суда в составе ВС за январь 2026 года.
Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за январь 2026 года.

В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, в частности о:

  • приоритете охраны и использования территорий Изумрудной сети как земель природоохранного назначения при реализации государственных проектов;
  • отсутствии у исполнительных органов местного самоуправления полномочий по изготовлению учетной документации на объекты культурного наследия;
  • основании для продления договора на перевозку пассажиров на период действия военного положения;
  • зачислении военнослужащих в распоряжение в случае, если произошло расформирование (реформирование) воинской части или сокращение штатных должностей;
  • правомерности отказа налогового органа в регистрации накладных после их приостановления по основаниям рисковости плательщика, несмотря на подачу плательщиком объяснений и первичных документов.

Заслуживают внимания также правовые выводы по вопросам применения положений процессуального закона, в частности о:

  • отсутствии оснований для приостановления производства по административному делу до вступления в законную силу судебного решения по уголовному производству;
  • моменте, с которого начинается исчисление срока обращения в суд по делам о выплате всех сумм, причитающихся военнослужащему при увольнении.

Кроме того, объединенная палата КАС ВС сформировала новый подход к вопросу возможности кассационного обжалования судебных решений Высшего антикоррупционного суда по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства.

