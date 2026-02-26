  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Зарахування військових у розпорядження після розформування частини або скорочення посад — огляд практики КАС ВС

16:00, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Огляд практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за січень 2026 року.
Зарахування військових у розпорядження після розформування частини або скорочення посад — огляд практики КАС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за січень 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, зокрема про:

  • пріоритет охорони та використання територій Смарагдової мережі як земель природоохоронного призначення при реалізації державних проєктів;
  • відсутність у виконавчих органів місцевого самоврядування повноважень щодо виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини;
  • підставу для продовження договору на перевезення пасажирів на період дії воєнного стану;
  • зарахування військовослужбовців у розпорядження у випадку, якщо відбулося розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад;
  • правомірність відмови податкового органу в реєстрації накладних після їх зупинення з підстав ризиковості платника попри подання платником пояснень і первинних документів.

Заслуговують на увагу також правові висновки з питань застосування положень процесуального закону, зокрема про:

  • відсутність підстав для зупинення провадження в адміністративній справі до набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні;
  • момент, з якого починається обрахунок строку звернення до суду у справах про виплату всіх сум, що належать військовослужбовцю при звільненні.

Крім того, об’єднана палата КАС ВС сформувала новий підхід щодо питання можливості касаційного оскарження судових рішень Вищого антикорупційного суду у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика КАС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]