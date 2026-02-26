Зарахування військових у розпорядження після розформування частини або скорочення посад — огляд практики КАС ВС

Огляд практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за січень 2026 року.

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за січень 2026 року.

В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, зокрема про:

пріоритет охорони та використання територій Смарагдової мережі як земель природоохоронного призначення при реалізації державних проєктів;

відсутність у виконавчих органів місцевого самоврядування повноважень щодо виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини;

підставу для продовження договору на перевезення пасажирів на період дії воєнного стану;

зарахування військовослужбовців у розпорядження у випадку, якщо відбулося розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад;

правомірність відмови податкового органу в реєстрації накладних після їх зупинення з підстав ризиковості платника попри подання платником пояснень і первинних документів.

Заслуговують на увагу також правові висновки з питань застосування положень процесуального закону, зокрема про:

відсутність підстав для зупинення провадження в адміністративній справі до набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні;

момент, з якого починається обрахунок строку звернення до суду у справах про виплату всіх сум, що належать військовослужбовцю при звільненні.

Крім того, об’єднана палата КАС ВС сформувала новий підхід щодо питання можливості касаційного оскарження судових рішень Вищого антикорупційного суду у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави.

