Мужчина, который воспитывает троих детей, двое из которых пасынки, обжаловал отказ в отсрочке — суд в Житомире стал на его сторону

Истец доказывал, что после смерти биологического отца именно он фактически содержит троих детей в возрасте до 18 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житомирский окружной административный суд принял решение по делу №240/15671/25, которым признал противоправным отказ территориального центра комплектования в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации мужчине, на иждивении которого находятся трое несовершеннолетних детей, двое из которых — его пасынки.

Суд пришел к выводу, что при наличии смерти биологического отца детей и фактического проживания одной семьей отчим может считаться таким, что содержит троих детей до 18 лет в понимании пункта 3 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Вместе с тем суд не подменил дискрецию ТЦК — решение комиссии отменено с обязанностью повторного рассмотрения заявления с учетом правовой оценки суда.

Обстоятельства дела

Истец — военнообязанный, отец одного несовершеннолетнего ребенка, рожденного в браке. В 2022 году он женился на женщине, которая от предыдущего брака имеет еще двоих детей. Биологический отец этих детей умер.

В июне 2025 года мужчина обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации на основании пункта 3 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — как лицо, на иждивении которого находятся трое детей в возрасте до 18 лет.

К заявлению он приложил, в частности:

свидетельства о рождении детей;

свидетельство о браке;

свидетельство о смерти биологического отца пасынков;

справку органа местного самоуправления о совместном проживании и содержании детей;

иные идентификационные документы.

Комиссия при ТЦК протоколом от 05.06.2025 №2/2154 отказала в предоставлении отсрочки. Мотив отказа — отсутствие документов, подтверждающих отсутствие иных лиц (матери, деда, бабки, совершеннолетних братьев и сестер), которые могли бы содержать детей, либо невозможность предоставления ими содержания по уважительным причинам.

В отзыве ответчик указывал:

отчим не является отцом в понимании безусловной обязанности содержания;

истец не доказал, что иные родственники не могут обеспечивать детей;

добровольная материальная помощь не тождественна «содержанию» в смысле Семейного кодекса.

Правовая оценка суда

Суд исходил из нескольких ключевых положений законодательства.

1. Основание для отсрочки

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (Закон №3543-XII), не подлежат призыву во время мобилизации военнообязанные, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (при отсутствии задолженности по уплате алиментов).

2. Статус отчима

Суд проанализировал нормы Семейного кодекса Украины: статью 180 — об обязанности родителей содержать ребенка; статью 260 — право отчима участвовать в воспитании; статью 268 — обязанность отчима содержать пасынка/падчерицу, если у них нет родителей либо они не могут предоставлять надлежащее содержание.

Установлено, что биологический отец детей умер. Истец проживает с детьми одной семьей, что подтверждено справкой органа местного самоуправления.

Суд также сослался на правовую позицию Конституционного Суда Украины (решение от 03.06.1999 №5-рп/99) относительно широкого понимания понятия «член семьи», которое охватывает лиц, совместно проживающих и ведущих общее хозяйство, независимо от кровного родства.

3. Обязанность комиссии проверять основания

Отдельно суд обратил внимание на Порядок №560, который обязывает комиссию:

анализировать представленные документы;

при необходимости направлять запросы в государственные органы;

использовать данные электронных реестров;

проверять достоверность сведений.

Материалы дела не содержали доказательств того, что комиссия осуществила надлежащую проверку либо использовала механизмы межведомственного взаимодействия. В связи с этим решение было признано принятым без учета всех обстоятельств и без надлежащего баланса между публичным интересом и правами заявителя.

Что решил суд

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки; обязал комиссию повторно рассмотреть заявление истца с учетом правовой оценки, изложенной в решении; отказал в удовлетворении требования непосредственно обязать предоставить отсрочку, указав, что суд не может подменять дискреционные полномочия субъекта властных полномочий; взыскал с ответчика судебный сбор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.