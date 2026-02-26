  1. Судова практика
  2. / В Україні

Чоловік, який виховує трьох дітей, двоє з яких пасинки, оскаржив відмову у відстрочці — суд у Житомирі став на його бік

16:18, 26 лютого 2026
Позивач доводив, що після смерті біологічного батька саме він фактично утримує трьох дітей віком до 18 років.

Житомирський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі №240/15671/25, яким визнав протиправною відмову територіального центру комплектування у наданні відстрочки від призову під час мобілізації чоловікові, на утриманні якого перебувають троє неповнолітніх дітей, двоє з яких — його пасинки.

Суд дійшов висновку, що за наявності смерті біологічного батька дітей та фактичного проживання однією сім’єю вітчим може вважатися таким, що утримує трьох дітей до 18 років у розумінні пункту 3 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Водночас суд не підмінив дискрецію ТЦК — рішення комісії скасовано з обов’язком повторного розгляду заяви з урахуванням правової оцінки суду.

Обставини справи

Позивач — військовозобов’язаний, батько однієї неповнолітньої дитини, народженої у шлюбі. У 2022 році він одружився з жінкою, яка від попереднього шлюбу має ще двох дітей. Біологічний батько цих дітей помер.

У червні 2025 року чоловік звернувся до ТЦК із заявою про надання відстрочки від призову під час мобілізації на підставі пункту 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — як особа, на утриманні якої перебувають троє дітей віком до 18 років.

До заяви він долучив, зокрема:

  • свідоцтва про народження дітей;
  • свідоцтво про шлюб;
  • свідоцтво про смерть біологічного батька пасинків;
  • довідку органу місцевого самоврядування про спільне проживання та утримання дітей;
  • інші ідентифікаційні документи.

Комісія при ТЦК протоколом від 05.06.2025 №2/2154 відмовила у наданні відстрочки. Мотив відмови — відсутність документів, що підтверджують відсутність інших осіб (матері, діда, баби, повнолітніх братів і сестер), які могли б утримувати дітей, або неможливість надання ними утримання з поважних причин.

У відзиві відповідач наголошував:

  • вітчим не є батьком у розумінні безумовного обов’язку утримання;
  • позивач не довів, що інші родичі не можуть забезпечувати дітей;
  • добровільна матеріальна допомога не тотожна «утриманню» в сенсі Сімейного кодексу.

Правова оцінка суду

Суд виходив із кількох ключових положень законодавства.

1. Підстава для відстрочки

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Закон №3543-XII), не підлягають призову під час мобілізації військовозобов’язані, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (за відсутності заборгованості зі сплати аліментів).

2. Статус вітчима

Суд проаналізував норми Сімейного кодексу України: статтю 180 — щодо обов’язку батьків утримувати дитину; статтю 260 — право вітчима брати участь у вихованні; статтю 268 — обов’язок вітчима утримувати пасинка/падчерку, якщо у них немає батьків або вони не можуть надавати належне утримання.

Встановлено, що біологічний батько дітей помер. Позивач проживає з дітьми однією сім’єю, що підтверджено довідкою органу місцевого самоврядування.

Суд також послався на правову позицію Конституційного Суду України (рішення від 03.06.1999 №5-рп/99) щодо широкого розуміння поняття «член сім’ї», яке охоплює осіб, що спільно проживають і ведуть спільне господарство, незалежно від кровного споріднення.

3. Обов’язок комісії перевіряти підстави

Окремо суд звернув увагу на Порядок №560, який зобов’язує комісію:

  • аналізувати подані документи;
  • за потреби направляти запити до державних органів;
  • використовувати дані електронних реєстрів;
  • перевіряти достовірність відомостей.

Матеріали справи не містили доказів того, що комісія здійснила належну перевірку або використала механізми міжвідомчої взаємодії. Відтак рішення було визнано таким, що ухвалене без урахування всіх обставин і без належного балансу між публічним інтересом та правами заявника.

Що вирішив суд

Суд визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК про відмову у наданні відстрочки; зобов’язав комісію повторно розглянути заяву позивача з урахуванням правової оцінки, викладеної у рішенні; відмовив у задоволенні вимоги безпосередньо зобов’язати надати відстрочку, вказавши, що суд не може підміняти дискреційні повноваження суб’єкта владних повноважень; стягнув з відповідача судовий збір.

діти Житомир судова практика Житомирська область ТЦК мобілізація відстрочка військовозобов'язаний військова служба

