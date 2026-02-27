  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд освободил от ответственности двух военных, добровольно вернувшихся после СЗЧ: детали дела

12:06, 27 февраля 2026
Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел два отдельных уголовных производства в отношении военнослужащих, обвиняемых в самовольном оставлении воинской части в период действия военного положения.
Бориспольский горрайонный суд Киевской области осуществил рассмотрение двух отдельных уголовных производств, в которых военнослужащие обвинялись в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части).

По результатам рассмотрения судом было принято решение об освобождении обоих лиц от уголовной ответственности. Об этом сообщили в Бориспольском горрайонном суде.

В рамках каждого из уголовных производств судом установлено, что обвиняемые в период действия военного положения самовольно оставили место прохождения службы и отсутствовали без уважительных причин более трёх суток.

В уголовном производстве в отношении одного из них ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности и о закрытии уголовного производства было инициировано прокурором.

В то же время по делу второго соответствующее ходатайство об освобождении от уголовной ответственности подала сторона защиты.

Судом установлено, что каждый из обвиняемых ранее не привлекался к уголовной ответственности, то есть впервые совершил уголовное правонарушение, а также добровольно обратился с заявлением о намерении продолжить прохождение военной службы. Кроме того, оба военнослужащих получили письменное согласие командования соответствующих воинских частей на дальнейшее прохождение службы.

Принимая во внимание соблюдение требований, предусмотренных частью пятой статьи 401 Уголовного кодекса Украины, суд в каждом из рассмотренных производств пришёл к выводу о наличии законных оснований для освобождения указанных лиц от уголовной ответственности и закрытия уголовных производств.

суд военные Борисполь судебная практика Киевская область военная служба СЗЧ

