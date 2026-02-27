Украинцам разъяснили порядок выдачи и получения документов МВД в почтовых отделениях

Выдача в почтовых отделениях водительского удостоверения другому лицу не предусмотрена, даже по доверенности.

Министерство внутренних дел разъяснило порядок выдачи и получения документов МВД в почтовых отделениях.

«Прежде всего речь идет о двух различных административных услугах, документы по которым могут доставляться почтовыми операторами:

Водительское удостоверение — выдается исключительно лично заявителю. Передача документа другому лицу не предусмотрена, даже по доверенности, в том числе генеральной или нотариально удостоверенной.

Справка об отсутствии (наличии) судимости — для этой услуги в условиях оферты нет запрета на получение документа представителем. То есть справка может быть выдана другому лицу по надлежащим образом оформленной доверенности», — говорится в заявлении.

Там отметили, что требование личного получения касается только водительских удостоверений и не распространяется на справки о несудимости.

В МВД напомнили, что справку об отсутствии (наличии) судимости в Украине можно получить через «Дію», Единое окно для граждан или путем обращения непосредственно в МВД Украины.

Если лицо находится за границей, доступны следующие варианты:

— Заказать электронную справку дистанционно (при наличии украинской электронной идентификации)

— Обратиться в консульское учреждение Украины в стране пребывания для оформления запроса

— Уполномочить представителя в Украине по нотариальной доверенности подать заявление, получить бумажный документ и направить его вам международной почтой или курьерской службой.

