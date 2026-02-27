Українцям роз’яснили порядок видачі та отримання документів МВС у поштових відділеннях

Видача у поштових відділеннях посвідчення водія іншій особі не передбачена, навіть за довіреністю.

Міністерство внутрішніх справ роз’яснило порядок видачі та отримання документів МВС у поштових відділеннях.

«Насамперед йдеться про дві різні адміністративні послуги, документи за якими можуть доставлятися поштовими операторами:

Посвідчення водія – видається виключно особисто заявнику. Передача документа іншій особі не передбачена, навіть за довіреністю, зокрема генеральною чи нотаріально посвідченою.

Витяг про відсутність (наявність) судимості – для цієї послуги в умовах оферти немає заборони на отримання документа представником. Тобто витяг може бути виданий іншій особі за належним чином оформленою довіреністю», - йдеться у заяві.

Там зазначили, що вимога особистого отримання стосується лише посвідчень водія і не поширюється на витяги про несудимість.

У МВС нагадали, що витяг про відсутність (наявність) судимості в Україні можна отримати через Дію, Єдине вікно для громадян чи звернення безпосередньо до МВС України.

Якщо особа перебуває за кордоном, то доступні такі варіанти:

- Замовити електронний витяг дистанційно (за наявності української електронної ідентифікації)

- Звернутися до консульської установи України в країні перебування для оформлення запиту

- Уповноважити представника в Україні за нотаріальною довіреністю подати заяву, отримати паперовий документ та надіслати його вам міжнародною поштою або курʼєрською службою

