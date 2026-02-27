  1. В Украине

Как избежать травм на производстве во время отключений света: обязанности работодателя

11:48, 27 февраля 2026
Четкие инструкции, ответственное лицо и контроль запуска оборудования — что должно обеспечить предприятие во время обесточиваний.
Из-за последствий российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты в Украине действуют аварийные и почасовые отключения света. Такие обесточивания непосредственно влияют на производственные процессы и повышают риск производственного травматизма. Внезапная остановка оборудования, отсутствие освещения или неконтролируемый запуск техники после восстановления электроснабжения могут привести к серьезным последствиям для работников.

В Главном управлении Пенсионного фонда в Черновицкой области подчеркивают: работодатели обязаны заблаговременно организовать систему безопасности на период отключений света и четко регламентировать действия персонала.

Назначение ответственного лица

Первый обязательный шаг — определение ответственного лица, которое будет координировать действия во время обесточивания и восстановления электроснабжения. Именно оно принимает решение об остановке работ, контролирует безопасный запуск оборудования после появления света и предотвращает хаотические действия работников.

Такой управленческий механизм позволяет минимизировать риски и избежать несогласованных решений в критический момент.

Инструкции для каждого рабочего места

Отдельное внимание следует уделить четким алгоритмам действий для работников. Инструкции должны предусматривать:

  • порядок остановки работ;
  • правила пользования электроинструментами;
  • безопасное передвижение по территории предприятия при отсутствии освещения.

Формальная подпись под инструкцией не гарантирует безопасность. Работники должны четко понимать свои действия в условиях реального обесточивания.

Обучение и практические тренировки

Эффективным инструментом профилактики травматизма являются практические тренировки. Отработка сценариев действий во время аварийных отключений позволяет персоналу действовать уверенно и без паники. Именно практический опыт, а не только теоретическое ознакомление, обеспечивает слаженную работу коллектива в кризисной ситуации.

Аварийное освещение и технический контроль

На предприятиях должно быть предусмотрено аварийное освещение с автоматическим включением. Если это технически невозможно, работников необходимо обеспечить фонарями и определить места их хранения.

Запуск оборудования после восстановления электроснабжения допускается исключительно с разрешения ответственного лица — после проверки технического состояния оборудования и отсутствия людей в опасной зоне.

Действия во время воздушной тревоги

Отдельный блок безопасности — алгоритм действий во время воздушной тревоги, эвакуации или боевых действий. В критических условиях работники не должны оставаться без четких инструкций. Каждый должен знать, куда двигаться и какие первоочередные действия выполнять.

В ведомстве также призывают работников заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих во время выполнения любых работ или пребывания на территории предприятия.

