Як уникнути травм на виробництві під час відключень світла: обов’язки роботодавця

Чіткі інструкції, відповідальна особа та контроль запуску обладнання — що має забезпечити підприємство під час знеструмлень.

Через наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти в Україні діють аварійні та погодинні відключення світла. Такі знеструмлення безпосередньо впливають на виробничі процеси та підвищують ризик виробничого травматизму. Раптова зупинка обладнання, відсутність освітлення або неконтрольований запуск техніки після відновлення електропостачання можуть призвести до серйозних наслідків для працівників.

У Головному управлінні Пенсійного фонду в Чернівецькій області наголошують: роботодавці зобов’язані завчасно організувати систему безпеки на період відключень світла та чітко регламентувати дії персоналу.

Призначення відповідальної особи

Перший обов’язковий крок — визначення відповідальної особи, яка координуватиме дії під час знеструмлення та відновлення електропостачання. Саме вона ухвалює рішення про зупинку робіт, контролює безпечний запуск обладнання після появи світла та запобігає хаотичним діям працівників.

Такий управлінський механізм дозволяє мінімізувати ризики та уникнути неузгоджених рішень у критичний момент.

Інструкції для кожного робочого місця

Окрему увагу слід приділити чітким алгоритмам дій для працівників. Інструкції мають передбачати:

порядок зупинки робіт;

правила користування електроінструментами;

безпечне пересування територією підприємства у разі відсутності освітлення.

Формальний підпис під інструкцією не гарантує безпеки. Працівники повинні чітко розуміти свої дії в умовах реального знеструмлення.

Навчання і практичні тренування

Ефективним інструментом профілактики травматизму є практичні тренування. Відпрацювання сценаріїв дій під час аварійних відключень дозволяє персоналу діяти впевнено й без паніки. Саме практичний досвід, а не лише теоретичне ознайомлення, забезпечує злагоджену роботу колективу в кризовій ситуації.

Аварійне освітлення та технічний контроль

На підприємствах має бути передбачене аварійне освітлення з автоматичним увімкненням. Якщо це технічно неможливо, працівників необхідно забезпечити ліхтарями та визначити місця їх зберігання.

Запуск обладнання після відновлення електропостачання допускається виключно з дозволу відповідальної особи — після перевірки технічного стану устаткування та відсутності людей у небезпечній зоні.

Дії під час повітряної тривоги

Окремий блок безпеки — алгоритм дій під час повітряної тривоги, евакуації або бойових дій. У критичних умовах працівники не повинні залишатися без чітких інструкцій. Кожен має знати, куди рухатися та які першочергові дії виконувати.

У відомстві також закликають працівників дбати про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку колег під час виконання будь-яких робіт чи перебування на території підприємства.

