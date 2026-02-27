ВСП обратился к правительству по вопросу финансирования судебной системы на 2027–2029 годы

ВСП обратился к Кабмину с предложениями по приоритетным задачам финансового обеспечения судебной власти.

Высший совет правосудия обратился к Кабинету Министров с предложениями относительно приоритетов финансового обеспечения судебной власти и гарантий ее независимости на 2027–2029 годы.

В документе говорится о необходимости надлежащего финансирования судов, органов и учреждений системы правосудия для обеспечения независимости судей и поддержания авторитета правосудия.

Законодательные основания

ВСП подала свои предложения в соответствии с абзацем пятым части третьей статьи 33 Бюджетного кодекса Украины, который обязывает Высший совет правосудия до 1 марта года, предшествующего плановому, подавать правительству предложения относительно приоритетов финансового обеспечения судебной власти и ее независимости.

При формировании обращения учтены предложения главных распорядителей бюджетных средств системы правосудия, определенных статьей 148 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Ключевые приоритеты

Среди основных задач финансового обеспечения судебной ветви власти на 2027–2029 годы ВСП предлагает определить:

заполнение вакантных должностей судей, особенно в местных и апелляционных судах, и завершение начатых конкурсных процедур по отбору судей, а также приведение фактической численности работников аппаратов судов к нормативной с целью сбалансирования уровня нагрузки;

– обеспечение в полном объеме расходов на выплату судейского вознаграждения в порядке и размерах, определенных законодательством, обеспечение конкурентного и привлекательного для представителей юридического сообщества размера судейского вознаграждения;

– обеспечение расходов на заработную плату работникам аппаратов (секретариатов) судов, органов и учреждений системы правосудия за счет общего фонда государственного бюджета в размере, который позволит сформировать и удерживать высококвалифицированный штат органа, способный организовывать и обеспечивать предоставление публичных услуг в сфере правосудия на уровне, удовлетворяющем общественные ожидания;

– совершенствование подходов и стандартов оплаты труда государственных служащих, а также работников патронатных служб судов, органов и учреждений системы правосудия, которые соответствовали бы высоким стандартам выполняемой ими работы, обеспечивали достойный уровень заработной платы и исключали текучесть и нехватку опытных кадров в судебной системе;

– обеспечение расходов на начисления на фонд оплаты труда в установленном законодательством размере;

– обеспечение увеличения финансирования государственной жилищной Программы «єОселя» с целью включения в перечень льготных категорий лиц, которые в рамках этой программы смогут претендовать на доступное ипотечное кредитование по фиксированной годовой ставке 3 % в гривне, судей, работников аппаратов (секретариатов) судов, органов и учреждений системы правосудия, а также членов их семей;

– обеспечение в полном объеме расходов на оплату коммунальных услуг и энергоносителей и надлежащего финансирования других текущих расходов на осуществление судопроизводства;

– обеспечение функционирования Единой судебной информационно-коммуникационной системы;

– обеспечение судов, органов и учреждений системы правосудия современными техническими средствами и оборудованием с целью их полноценной деятельности и надлежащего ведения судебного процесса;

– обустройство помещений судов, органов и учреждений системы правосудия в соответствии с нормативно установленными требованиями, обеспечение в помещениях, в которых расположены суды, в кабинетах судей и работников аппаратов судов надлежащих условий для осуществления судопроизводства, а также обеспечение восстановления помещений судебных учреждений, поврежденных или полностью разрушенных вследствие боевых действий;

– обеспечение полного и своевременного финансирования расходов на исполнение решений судов в пользу судей, работников аппаратов судов и работников органов и учреждений системы правосудия с целью недопущения случаев нарушения прав лиц, в пользу которых приняты такие решения.

