ВРП звернулася до уряду щодо фінансування судової системи на 2027–2029 роки

ВРП звернулася до Кабміну із пропозиціями щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя ухвалила звернулася до Кабінету Міністрів з пропозиціями щодо пріоритетів фінансового забезпечення судової влади та гарантій її незалежності на 2027–2029 роки.

У документі йдеться про необхідність належного фінансування судів, органів та установ системи правосуддя для забезпечення незалежності суддів і підтримання авторитету правосуддя.

Законодавчі підстави

ВРП подала свої пропозиції відповідно до абзацу п’ятого частини третьої статті 33 Бюджетного кодексу України, який зобов’язує Вищу раду правосуддя до 1 березня року, що передує плановому, подавати уряду пропозиції щодо пріоритетів фінансового забезпечення судової влади та її незалежності.

При формуванні звернення враховано пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів системи правосуддя, визначених статтею 148 Закон України «Про судоустрій і статус суддів».

Ключові пріоритети

Серед основних завдань фінансового забезпечення судової гілки влади на 2027–2029 роки ВРП пропонує визначити:

заповнення вакантних посад суддів, особливо в місцевих та апеляційних судах, і завершення розпочатих конкурсних процедур із добору суддів, а також приведення фактичної чисельності працівників апаратів судів до нормативної з метою збалансування рівня навантаження;

– забезпечення в повному обсязі видатків на виплату суддівської винагороди у порядку й розмірах, що визначені законодавством, забезпечення конкурентного та привабливого для представників юридичної спільноти розміру суддівської винагороди;

– забезпечення видатків на заробітну плату працівникам апаратів (секретаріатів) судів, органів та установ системи правосуддя за рахунок загального фонду державного бюджету в розмірі, який дасть змогу сформувати й утримувати висококваліфікований штат органу, спроможний організовувати та забезпечувати надання публічних послуг у сфері правосуддя на рівні, що задовольняє суспільні очікування;

– удосконалення підходів та стандартів щодо оплати праці державних службовців, а також працівників патронатних служб судів, органів та установ системи правосуддя, які відповідали б високим стандартам виконуваної ними роботи, забезпечували гідний рівень заробітної плати й унеможливлювали плинність і нестачу досвідчених кадрів у судовій системі;

– забезпечення видатків на нарахування на фонд оплати праці у визначеному законодавством розмірі;

– забезпечення збільшення фінансування державної житлової Програми «єОселя» з метою включення до переліку пільгових категорій осіб, які в рамках цієї програми зможуть претендувати на доступне іпотечне кредитування за фіксованою річною ставкою 3 % у гривні, суддів, працівників апаратів (секретаріатів) судів, органів та установ системи правосуддя, а також членів їх сімей;

– забезпечення в повному обсязі видатків на оплату комунальних послуг і енергоносіїв та належного фінансування інших поточних видатків на здійснення судочинства;

– забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи;

– забезпечення судів, органів та установ системи правосуддя сучасними технічними засобами й обладнанням з метою їх повноцінної діяльності та належного ведення судового процесу;

– облаштування приміщень судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до нормативно визначених вимог, забезпечення у приміщеннях, у яких розташовані суди, у кабінетах суддів і працівників апаратів судів належних умов для здійснення судочинства, а також забезпечення відновлення приміщень судових установ, пошкоджених чи повністю зруйнованих унаслідок бойових дій;

– забезпечення повного та своєчасного фінансування видатків на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя з метою уникнення випадків порушення прав осіб, на користь яких ухвалені такі рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.