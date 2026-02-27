  1. В Украине

Скрининг здоровья 40+: 54 тысячам украинцев начислено 108 млн грн

12:41, 27 февраля 2026
На данный момент уже более 1100 украинцев прошли Скрининг 40+.
Источник фото: Юлия Свириденко / соцсети
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в рамках национальной программы «Скрининг здоровья 40+» уже начислено 108 млн грн на счета 54 тысяч украинцев, которые зарегистрировались для прохождения обследования.

По ее словам, первые 1 156 украинцев уже прошли Скрининг 40+.

«Участников принимают более 1500 учреждений здравоохранения. Они прошли верификацию Министерства здравоохранения и размещены на портале программы.

В рамках программы скрининга украинцы в возрасте от 40 лет имеют возможность на ранних этапах оценить риски для здоровья, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, развития сахарного диабета и состояния психического здоровья. Программа активно работает, а приглашения продолжают поступать в “Дії”», — сказала она.

