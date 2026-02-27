Скринінг здоровʼя 40+: 54 тисячам українців нараховано 108 млн грн

Наразі вже понад 1100 українців пройшли Скринінг 40+.

Джерело фото: Юлія Свириденко / соцмережі

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що у рамках національної програми Скринінгу здоровʼя 40+ уже нараховані 108 млн грн на рахунки для 54 тисяч українців, які зареєструвалися на проходження обстеження.

За її словами, перші 1 156 українців уже пройшли Скринінг 40+.

«Приймають учасників понад 1500 закладів охорони здоровʼя. Вони пройшли верифікацію Міністерства охорони здоровʼя і розміщені на порталі програми.

У рамках програми скринінгу українці віком від 40 років мають змогу на ранніх етапах оцінити ризики для здоровʼя, зокрема серцево-судинних захворювань, розвитку цукрового діабету та стану психічного здоров’я. Програма активно працює, а запрошення продовжують надходити у Дії», - сказала вона.

