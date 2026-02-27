  1. Судова практика
Суд звільнив від відповідальності двох військових, які добровільно повернулися після СЗЧ: деталі справи

12:06, 27 лютого 2026
Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув два окремі кримінальні провадження щодо військовослужбовців, обвинувачених у самовільному залишенні військової частини під час воєнного стану.
ілюстративне фото, джерело: Генштаб ЗСУ
Бориспільський міськрайонний суд Київської області здійснив розгляд двох окремих кримінальних проваджень, у яких військовослужбовці обвинувачувалися у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п’ятою статті 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини).

За результатами розгляду судом було ухвалено рішення про звільнення обох осіб від кримінальної відповідальності. Про це повідомили у Бориспільському міськрайонному суді.

У межах кожного з кримінальних проваджень судом встановлено, що обвинувачені в період дії воєнного стану самовільно залишили місце проходження служби та були відсутні без поважних причин понад три доби.

У кримінальному провадженні стосовно одного з них клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності та про закриття кримінального провадження було ініційоване прокурором.

Натомість у справі другого відповідне клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності подала сторона захисту.

Судом було встановлено, що кожен із обвинувачених раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, тобто вперше вчинив кримінальне правопорушення, а також добровільно звернувся із заявою про намір продовжити проходження військової служби. Крім того, обидва військовослужбовці отримали письмову згоду командування відповідних військових частин на подальше проходження служби.

Беручи до уваги дотримання вимог, передбачених частиною п’ятою статті 401 Кримінального кодексу України, суд у кожному з розглянутих проваджень дійшов висновку про наявність законних підстав для звільнення зазначених осіб від кримінальної відповідальності та закриття кримінальних проваджень.

