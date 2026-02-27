Електронний суд тимчасово не працюватиме: коли та чому

У Електронному суді відбудуться технічні роботи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 27 лютого, з 20:00 до 21:00 у Кабінеті Електронного суду заплановано проведення технічних робіт. Про це повідомило Державне підприємство «Інформаційні судові системи».

«У зазначений період доступ до сервісу буде тимчасово обмежений, зокрема буде неможлива авторизація та подання процесуальних документів», - йдеться у заяві.

Зазначається, що після завершення робіт функціонування Кабінету буде відновлено у штатному режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.