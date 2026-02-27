  1. Суд инфо

Электронный суд временно не будет работать: когда и почему

11:23, 27 февраля 2026
В Электронном суде будут проведены технические работы.
В пятницу, 27 февраля, с 20:00 до 21:00 в Кабинете Электронного суда запланировано проведение технических работ. Об этом сообщило Государственное предприятие «Информационные судебные системы».

«В указанный период доступ к сервису будет временно ограничен, в частности будет невозможна авторизация и подача процессуальных документов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после завершения работ функционирование Кабинета будет восстановлено в штатном режиме.

