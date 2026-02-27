Як держслужбовцям декларувати борги за кредиткою та витрати членів сім’ї

Коли заборгованість потрібно обов’язково відображати у розділі «Фінансові зобов’язання».

У НАЗК продовжують аналізувати найпоширеніші звернення, які надходять до контакт-центру агентства. Цього разу роз’яснення стосуються декларування кредитів, розбіжностей у «Даних для декларації» та відображення видатків членів сім’ї.

Коли потрібно вказувати борг за кредитною карткою

У відомстві нагадали, що інформація про заборгованість зазначається в розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації лише за певних умов.

Зокрема, борг підлягає декларуванню, якщо:

декларант або член його сім’ї у звітному періоді одноразово скористалися кредитними коштами на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів (у 2025 році — 151,4 тис. грн), незалежно від того, чи було погашено борг станом на кінець звітного періоду;

або якщо залишок заборгованості на останній день звітного періоду перевищив 50 прожиткових мінімумів.

У НАЗК підкреслили: якщо такі умови відсутні, кошти, якими декларант або член його сім’ї користувалися протягом звітного періоду, не сумовуються для визначення обов’язку декларування.

