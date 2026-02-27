  1. В Украине

Как госслужащим декларировать долги по кредитной карте и расходы членов семьи

11:12, 27 февраля 2026
Когда задолженность следует обязательно отражать в разделе «Финансовые обязательства».
Фото: Unsplash
В НАПК продолжают анализировать наиболее распространенные обращения, которые поступают в контакт-центр агентства. На этот раз разъяснения касаются декларирования кредитов, расхождений в «Данных для декларации» и отражения расходов членов семьи.

Когда нужно указывать долг по кредитной карте

В ведомстве напомнили, что информация о задолженности указывается в разделе 13 «Финансовые обязательства» декларации только при определенных условиях.

В частности, долг подлежит декларированию, если:

  • декларант или член его семьи в отчетном периоде единовременно воспользовались кредитными средствами на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов (в 2025 году — 151,4 тыс. грн), независимо от того, был ли погашен долг по состоянию на конец отчетного периода;
  • или если остаток задолженности на последний день отчетного периода превысил 50 прожиточных минимумов.

В НАПК подчеркнули: если такие условия отсутствуют, средства, которыми декларант или член его семьи пользовались в течение отчетного периода, не суммируются для определения обязанности декларирования.

долг декларация госслужащие НАПК декларирование банк

