  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Запрет банку, находящемуся в процедуре ликвидации, взыскивать задолженность является вмешательством в деятельность ФГВФЛ — КХС ВС

10:40, 27 февраля 2026
КХС ВС отметил, что применение мер обеспечения иска путем запрета банку, находящемуся в процедуре ликвидации, совершать действия по взысканию задолженности свидетельствует о вмешательстве в деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц при осуществлении ликвидационной процедуры банка.
Применение мер обеспечения иска в виде запрета банку, находящемуся в процедуре ликвидации, совершать действия по взысканию задолженности противоречит специальным нормам Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», даже если заемщик обратился с заявлением о применении моратория на исполнение кредитных обязательств.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Заемщик обратился в банк с заявлением о применении моратория, однако банк, находившийся в процедуре ликвидации, направил требование о досрочном погашении задолженности. В связи с этим Общество (заемщик) обратилось в суд с заявлением, в котором просило запретить банку совершать действия по взысканию долга.

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, удовлетворено заявление Общества о применении мер обеспечения иска до подачи искового заявления.

КХС ВС отметил, что меры обеспечения иска не могут блокировать деятельность банка, нарушать права других лиц или вмешиваться в процедуру ликвидации. Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» предоставляет Фонду гарантирования вкладов физических лиц полномочия по управлению и реализации активов банка, при этом прекращается действие любых ограничений на имущество, а наложение новых запретов не допускается.

Кроме того, КХС ВС указал, что ст. 137 ХПК Украины содержит императивный запрет применения мер обеспечения иска путем установления запрета Фонду гарантирования вкладов физических лиц и банку, который ликвидируется в соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», их должностным лицам, другим лицам совершать определенные действия либо установления обязанности для таких лиц воздерживаться от совершения определенных действий независимо от характера (вида) таких действий. Применение мер обеспечения иска в том виде, в котором просит истец, свидетельствует о вмешательстве в деятельность Фонда при осуществлении ликвидационной процедуры банка.

По результатам рассмотрения КХС ВС отменил судебные решения предыдущих инстанций и отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска.

С постановлением КХС ВС от 29 января 2026 года по делу № 910/11728/25 можно ознакомиться по ссылке.

суд Верховный Суд судебная практика КХС ВС

