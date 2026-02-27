  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Заборона банку, який перебуває у процедурі ліквідації, стягувати заборгованість є втручанням у діяльність ФГВФО — КГС ВС

10:40, 27 лютого 2026
КГС ВС зазначив, що вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони банку, який перебуває у процедурі ліквідації, вчиняти дії зі стягнення заборгованості свідчить про втручання в діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під час здійснення ліквідаційної процедури банку.
Застосування заходів забезпечення позову у вигляді заборони банку, який перебуває у процедурі ліквідації, вчиняти дії зі стягнення заборгованості суперечить спеціальним нормам Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», навіть якщо позичальник звернувся із заявою про застосування мораторію на виконання кредитних зобов’язань.

Такого висновку дійшла колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Позичальник звернувся до банку із заявою про застосування мораторію, однак банк, який перебував у процедурі ліквідації, направив вимогу про дострокове погашення заборгованості. У зв’язку з цим Товариство (позичальник) звернулося до суду із заявою, в якій просило заборонити банку вчиняти дії зі стягнення боргу.

Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного суду, задоволено заяву Товариства про застосування заходів забезпечення позову до подання позовної заяви.

КГС ВС зазначив, що заходи забезпечення позову не можуть блокувати діяльність банку, порушувати права інших осіб або втручатися у процедуру ліквідації. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» надає Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повноваження з управління та реалізації активів банку, при цьому припиняється дія будь-яких обмежень на майно, а накладення нових заборон не допускається.

Крім того, КГС ВС зауважив, що ст. 137 ГПК України містить імперативну заборону застосування заходів забезпечення позову шляхом встановлення заборони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та банку, що ліквідується, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», їх посадовим особам, іншим особам вчиняти певні дії або встановлення обов’язку для таких осіб утримуватися від вчинення певних дій незалежно від характеру (виду) таких дій. Вжиття заходів забезпечення позову в тому вигляді, у якому просить позивач, свідчить про втручання в діяльність Фонду під час здійснення ліквідаційної процедури банку.

За результатами розгляду КГС ВС скасував судові рішення попередніх інстанцій, відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

З постановою КГС ВС від 29 січня 2026 року у справі № 910/11728/25 можна ознайомитись за посиланням.

суд Верховний Суд судова практика КГС ВС

