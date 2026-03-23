Верховный Суд: лишение родительских прав — крайняя мера, требующая надлежащих и достаточных доказательств вины

15:54, 23 марта 2026
Неуплата алиментов и отсутствие участия в воспитании сами по себе не доказывают сознательного уклонения от родительских обязанностей.
Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда подтвердил: сам факт неуплаты алиментов, отсутствия участия в воспитании или эмоциональной связи с ребенком не является автоматическим основанием для лишения родительских прав. Такая мера возможна лишь при условии доказанного виновного и сознательного поведения отца или матери.

По делу № 646/2882/24 суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций, которые отказали в лишении родительских прав отца, ограничившись его предупреждением и установлением контроля органа опеки.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с требованием лишить отца родительских прав в отношении малолетнего сына.

Свою позицию она обосновывала тем, что после расторжения брака в 2018 году отец:

  • прекратил общение с ребенком;
  • не участвует в воспитании;
  • не интересуется здоровьем и обучением;
  • не платит алименты (задолженность — более 124 тыс. грн);
  • фактически самоустранился от выполнения родительских обязанностей.

Также отмечалось, что ребенка воспитывает мать вместе с новым мужем, которого сын воспринимает как отца.

Орган опеки и попечительства поддержал иск и признал целесообразным лишение родительских прав.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Он исходил из того, что:

  • истец не доказала наличие виновного и сознательного поведения ответчика;
  • отсутствуют надлежащие доказательства его сознательного уклонения от выполнения родительских обязанностей;
  • имеющиеся факты (задолженность по алиментам, отсутствие участия в воспитании) не являются безусловным основанием для такой радикальной меры;
  • ситуация может свидетельствовать об отсутствии коммуникации или конфликте между родителями, а не об окончательном уклонении.

Апелляционный суд согласился с этими выводами, однако дополнил решение:

  • предупредил отца о необходимости изменить отношение к воспитанию ребенка;
  • возложил на Департамент служб по делам детей Харьковского городского совета контроль за выполнением им родительских обязанностей.

Суд также учел, что место проживания отца — территория активных боевых действий, однако это обстоятельство было учтено в совокупности с другими доказательствами и не стало определяющим для разрешения спора.

Доводы кассационной жалобы

Истец настаивала, что суды:

  • не учли практику Верховного Суда по подобным делам;
  • не оценили факт длительного самоустранения отца от воспитания;
  • проигнорировали отдельные доказательства;
  • безосновательно связали отсутствие участия отца с военными обстоятельствами, хотя такое поведение имело место ранее.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и сформулировал ключевые подходы.

1. Лишение родительских прав — исключительная мера

Суд подчеркнул: это крайний способ воздействия, который применяется лишь при наличии доказанного виновного поведения родителей и невозможности изменить его менее жесткими средствами.

2. Необходима именно сознательная и виновная поведение

Для применения пункта 2 части первой статьи 164 СК Украины необходимо установить не просто ненадлежащее выполнение обязанностей, а сознательное, умышленное пренебрежение ими.

В данном деле истец не доказала наличие такого поведения.

3. Имеющиеся факты не являются достаточными

Верховный Суд согласился с предыдущими инстанциями, что:

  • сам факт взыскания алиментов и наличие задолженности не является безусловным доказательством сознательного уклонения от выполнения родительских обязанностей;
  • отсутствие участия в воспитании без установления причин — недостаточно;
  • справки из школы или медицинских учреждений имеют ограниченную доказательственную силу без комплексной оценки.

4. Заключение органа опеки — не обязательное

Суд отдельно подчеркнул: заключение органа опеки и попечительства носит рекомендательный характер и не является безусловным основанием для лишения родительских прав.

5. Приоритет — наилучшие интересы ребенка

Суд применил подходы Конвенции о правах ребенка и практику ЕСПЧ и отметил:

  • разрыв семейных связей должен быть пропорциональным и обоснованным;
  • не установлены обстоятельства сознательного и окончательного самоустранения отца от выполнения родительских обязанностей;
  • по возможности следует использовать менее радикальные меры.

6. Альтернатива — контроль и предупреждение

В данном деле достаточным признано предупреждение отца и установление контроля органа опеки.

Вывод

Верховный Суд подтвердил решения предыдущих инстанций: кассационная жалоба оставлена без удовлетворения; решение об отказе в лишении родительских прав — без изменений.

