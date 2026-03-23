Верховный Суд: лишение родительских прав — крайняя мера, требующая надлежащих и достаточных доказательств вины
Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда подтвердил: сам факт неуплаты алиментов, отсутствия участия в воспитании или эмоциональной связи с ребенком не является автоматическим основанием для лишения родительских прав. Такая мера возможна лишь при условии доказанного виновного и сознательного поведения отца или матери.
По делу № 646/2882/24 суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций, которые отказали в лишении родительских прав отца, ограничившись его предупреждением и установлением контроля органа опеки.
Обстоятельства дела
Истец обратилась в суд с требованием лишить отца родительских прав в отношении малолетнего сына.
Свою позицию она обосновывала тем, что после расторжения брака в 2018 году отец:
- прекратил общение с ребенком;
- не участвует в воспитании;
- не интересуется здоровьем и обучением;
- не платит алименты (задолженность — более 124 тыс. грн);
- фактически самоустранился от выполнения родительских обязанностей.
Также отмечалось, что ребенка воспитывает мать вместе с новым мужем, которого сын воспринимает как отца.
Орган опеки и попечительства поддержал иск и признал целесообразным лишение родительских прав.
Решения судов первой и апелляционной инстанций
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Он исходил из того, что:
- истец не доказала наличие виновного и сознательного поведения ответчика;
- отсутствуют надлежащие доказательства его сознательного уклонения от выполнения родительских обязанностей;
- имеющиеся факты (задолженность по алиментам, отсутствие участия в воспитании) не являются безусловным основанием для такой радикальной меры;
- ситуация может свидетельствовать об отсутствии коммуникации или конфликте между родителями, а не об окончательном уклонении.
Апелляционный суд согласился с этими выводами, однако дополнил решение:
- предупредил отца о необходимости изменить отношение к воспитанию ребенка;
- возложил на Департамент служб по делам детей Харьковского городского совета контроль за выполнением им родительских обязанностей.
Суд также учел, что место проживания отца — территория активных боевых действий, однако это обстоятельство было учтено в совокупности с другими доказательствами и не стало определяющим для разрешения спора.
Доводы кассационной жалобы
Истец настаивала, что суды:
- не учли практику Верховного Суда по подобным делам;
- не оценили факт длительного самоустранения отца от воспитания;
- проигнорировали отдельные доказательства;
- безосновательно связали отсутствие участия отца с военными обстоятельствами, хотя такое поведение имело место ранее.
Позиция Верховного Суда
Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и сформулировал ключевые подходы.
1. Лишение родительских прав — исключительная мера
Суд подчеркнул: это крайний способ воздействия, который применяется лишь при наличии доказанного виновного поведения родителей и невозможности изменить его менее жесткими средствами.
2. Необходима именно сознательная и виновная поведение
Для применения пункта 2 части первой статьи 164 СК Украины необходимо установить не просто ненадлежащее выполнение обязанностей, а сознательное, умышленное пренебрежение ими.
В данном деле истец не доказала наличие такого поведения.
3. Имеющиеся факты не являются достаточными
Верховный Суд согласился с предыдущими инстанциями, что:
- сам факт взыскания алиментов и наличие задолженности не является безусловным доказательством сознательного уклонения от выполнения родительских обязанностей;
- отсутствие участия в воспитании без установления причин — недостаточно;
- справки из школы или медицинских учреждений имеют ограниченную доказательственную силу без комплексной оценки.
4. Заключение органа опеки — не обязательное
Суд отдельно подчеркнул: заключение органа опеки и попечительства носит рекомендательный характер и не является безусловным основанием для лишения родительских прав.
5. Приоритет — наилучшие интересы ребенка
Суд применил подходы Конвенции о правах ребенка и практику ЕСПЧ и отметил:
- разрыв семейных связей должен быть пропорциональным и обоснованным;
- не установлены обстоятельства сознательного и окончательного самоустранения отца от выполнения родительских обязанностей;
- по возможности следует использовать менее радикальные меры.
6. Альтернатива — контроль и предупреждение
В данном деле достаточным признано предупреждение отца и установление контроля органа опеки.
Вывод
Верховный Суд подтвердил решения предыдущих инстанций: кассационная жалоба оставлена без удовлетворения; решение об отказе в лишении родительских прав — без изменений.
