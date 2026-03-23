Верховний Суд: позбавлення батьківських прав — крайній захід, що вимагає належних і достатніх доказів вини

15:54, 23 березня 2026
Несплата аліментів і відсутність участі у вихованні самі по собі не доводять свідомого ухилення від батьківських обов’язків.
Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду підтвердив: сам факт несплати аліментів, відсутності участі у вихованні чи емоційного зв’язку з дитиною не є автоматичною підставою для позбавлення батьківських прав. Такий захід можливий лише за умови доведеної винної та свідомої поведінки батька чи матері.

У справі № 646/2882/24 суд залишив без змін рішення попередніх інстанцій, які відмовили у позбавленні батьківських прав батька, обмежившись його попередженням та встановленням контролю органу опіки.

Обставини справи

Позивачка звернулася до суду з вимогою позбавити батька батьківських прав щодо малолітнього сина.

Свою позицію вона обґрунтовувала тим, що після розірвання шлюбу у 2018 році батько:

  • припинив спілкування з дитиною;
  • не бере участі у вихованні;
  • не цікавиться здоров’ям і навчанням;
  • не сплачує аліменти (заборгованість — понад 124 тис. грн);
  • фактично самоусунувся від виконання батьківських обов’язків.

Також зазначалося, що дитину виховує мати разом із новим чоловіком, якого син сприймає як батька.

Орган опіки та піклування підтримав позов і визнав доцільним позбавлення батьківських прав.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Він виходив із того, що:

  • позивач не довела наявності винної та свідомої поведінки відповідача;
  • відсутні належні докази його свідомого ухилення від виконання батьківських обов’язків;
  • наявні факти (борг по аліментах, відсутність участі у вихованні) не є безумовною підставою для такого радикального заходу;
  • ситуація може свідчити про відсутність комунікації або конфлікт між батьками, а не про остаточне ухилення.

Апеляційний суд погодився з цими висновками, однак доповнив рішення:

  • попередив батька про необхідність змінити ставлення до виховання дитини;
  • поклав на Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради контроль за виконанням ним батьківських обов’язків.

Суд також врахував, що місце проживання батька — територія активних бойових дій, однак ця обставина була врахована у сукупності з іншими доказами і не стала визначальною для вирішення спору.

Доводи касаційної скарги

Позивачка наполягала, що суди:

  • не врахували практику Верховного Суду у подібних справах;
  • не оцінили факт тривалого самоусунення батька від виховання;
  • проігнорували окремі докази;
  • безпідставно пов’язали відсутність участі батька з воєнними обставинами, хоча така поведінка тривала раніше.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення і сформулював ключові підходи.

1. Позбавлення батьківських прав — виключний захід

Суд наголосив: це крайній спосіб впливу, який застосовується лише за наявності доведеної винної поведінки батьків і неможливості змінити її менш жорсткими засобами.

2. Необхідна саме свідома і винна поведінка

Для застосування пункту 2 частини першої статті 164 СК України необхідно встановити не просто неналежне виконання обов’язків, а свідоме, умисне нехтування ними.

У цій справі позивач не довела наявності такої поведінки.

3. Наявні факти не є достатніми

Верховний Суд погодився з попередніми інстанціями, що:

  • сам факт стягнення аліментів та наявність заборгованості не є безумовним доказом свідомого ухилення від виконання батьківських обов’язків;
  • відсутність участі у вихованні без встановлення причин — недостатня;
  • довідки зі школи чи медзакладів мають обмежену доказову силу без комплексної оцінки.

4. Висновок органу опіки — не обов’язковий

Суд окремо підкреслив: висновок органу опіки та піклування має рекомендаційний характер і не є безумовною підставою для позбавлення батьківських прав.

5. Пріоритет — найкращі інтереси дитини

Суд застосував підходи Конвенції про права дитини та практику ЄСПЛ і зазначив:

  • розрив сімейних зв’язків має бути пропорційним і обґрунтованим;
  • не встановлено обставин свідомого та остаточного самоусунення батька від виконання батьківських обов’язків;
  • за можливості слід використовувати менш радикальні заходи.

6. Альтернатива — контроль і попередження

У цій справі достатнім визнано попередження батька та встановлення контролю органу опіки.

Висновок

Верховний Суд підтвердив рішення попередніх інстанцій: касаційну скаргу залишено без задоволення; рішення про відмову у позбавленні батьківських прав — без змін.

