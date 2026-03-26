В Хмельницкой области суд отказал отцу во взыскании 90000 грн, уплаченных на содержание сына-студента

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчина обратился в суд с иском к бывшей жене и их сыну о взыскании в его пользу безосновательно приобретенных средств в размере 90 400 грн. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

По его словам, в 2021 году решением суда с него были взысканы алименты на содержание сына в размере 1/6 части всех видов заработка (дохода) ежемесячно на период обучения, но не дольше чем до достижения им 23 лет.

Мужчина договорился с бывшей женой и сыном, что назначенные алименты будет перечислять непосредственно на их личные банковские счета. Такой порядок выплат должен был упростить получение средств, избежать лишних бюрократических процедур и обеспечить оперативность выполнения обязанности по содержанию сына.

Несмотря на то, что он добровольно исполнял решение суда, бывшая жена инициировала принудительное исполнительное производство — и с него за тот же период были взысканы алименты в размере 198 132 грн. Постановление об обращении взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника поступило в воинскую часть, где он проходил службу, в 2024 году.

Истец считал, что таким образом ответчики получили двойные выплаты — как в добровольном порядке, так и в рамках принудительного исполнения судебного решения, что противоречит принципам добросовестности и нормам гражданского законодательства. Поэтому он просил взыскать с них солидарно безосновательно приобретенные средства в размере 90 400 грн.

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении иска.

В апелляционной жалобе истец просил отменить это решение и удовлетворить его исковые требования.

Суд установил, что 90 400 грн мужчина перечислил в пользу сына и бывшей жены в течение 2021–2024 годов. Согласно платежным документам, назначение платежей — «перевод на карту».

Апелляционный суд отметил, что согласно статье 1215 Гражданского кодекса Украины приобретенное без достаточного правового основания имущество не подлежит возврату, если денежные суммы выплачены добровольно, при отсутствии счетной ошибки плательщика и недобросовестности приобретателя. При этом обязанность опровергнуть презумпцию добросовестности и правильности расчетов возлагается на плательщика.

Коллегия судей обратила внимание, что мужчина добровольно и сознательно на протяжении длительного времени перечислял средства на карточные счета сына и бывшей жены. Доказательств того, что эти платежи были результатом счетной ошибки или недобросовестных действий получателей, он не предоставил.

«Учитывая, что денежные средства в размере 90 400 грн были получены ответчиками с 29 августа 2021 года по 30 апреля 2024 года в результате добровольных и осознанных действий истца, как указано им, во исполнение его обязанности по содержанию сына, то есть не безосновательно, и при отсутствии достоверных доказательств недобросовестного их получения ответчиками, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для их взыскания с ответчиков в пользу истца как безосновательно приобретенных», — констатировал апелляционный суд.

Таким образом, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

С постановлением апелляционного суда по делу № 687/487/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.