Администратора Viber-группы осудили за распространение данных о местах раздачи повесток в Полтаве

17:31, 31 марта 2026
Обвиняемый заключил соглашение о признании вины, получил условный срок и перечислил средства на поддержку ВСУ.
Администратора Viber-группы осудили за распространение данных о местах раздачи повесток в Полтаве
В Полтаве суд рассмотрел дело мужчины, который администрировал чат в Viber и публиковал там информацию о местах, где работают мобильные группы оповещения военнослужащих ТЦК и СП и Нацполиции.

Подольский районный суд города Полтавы признал его виновным в воспрепятствовании деятельности ВСУ. Обвиняемый заключил соглашение о признании вины, получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год и перечислил 60 тысяч гривен на поддержку ВСУ.

Обстоятельства дела №553/1001/26

Согласно материалам производства, обвиняемый — житель Полтавского района, работавший водителем и ранее не судимый — еще до полномасштабного вторжения создал и администрировал открытое Viber-сообщество.

После 24 февраля 2022 года содержание этой группы изменилось: пользователи начали публиковать информацию о местах нахождения мобильных групп территориальных центров комплектования и социальной поддержки (согласно материалам дела — соответствующих органов), полиции и военнослужащих. В сообществе было более 100 участников.

Суд установил, что в конце 2024 года администратор группы осознанно начал использовать ее для воспрепятствования мобилизационным мероприятиям. Он контролировал содержание сообщений в чате, устанавливал правила для участников, удалял пользователей, которые их нарушали, а также лично публиковал голосовые и видеосообщения с указанием локаций мобильных групп.

Речь идет о длительной и системной деятельности: в период с декабря 2024 года по октябрь 2025 года зафиксированы многочисленные эпизоды распространения таких данных в разных локациях Полтавы и Полтавского района.

Эта информация позволяла военнообязанным избегать контактов с представителями соответствующих органов, что, по выводу суда, снижало эффективность мобилизационных мероприятий и ставило под угрозу сроки и объемы комплектования Вооруженных Сил Украины в особый период.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины как воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Позиции сторон и соглашение

В рамках производства стороны заключили соглашение о признании вины.

Обвиняемый полностью признал вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и обязался давать правдивые показания и способствовать установлению всех обстоятельств дела. Также он перечислил 60 тыс. грн на поддержку Вооруженных Сил Украины, что было предусмотрено условиями соглашения.

Суд установил, что соглашение заключено добровольно, с пониманием обвиняемым своих процессуальных прав и последствий его утверждения, и соответствует требованиям уголовного процессуального законодательства.

Среди смягчающих обстоятельств суд учел искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Отягчающим обстоятельством признано совершение правонарушения с использованием условий военного положения.

Решение суда

Суд утвердил соглашение о признании вины и признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Ему назначено согласованное сторонами наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В то же время суд применил положения ст. 75 УК Украины и освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.

На период испытательного срока на лицо возложены обязанности периодически являться в уполномоченный орган по вопросам пробации и уведомлять этот орган об изменении места проживания, работы или обучения.

Отдельно суд применил специальную конфискацию: в собственность государства изъят мобильный телефон, который использовался как орудие совершения уголовного правонарушения.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная программа поддержки для социального бизнеса может лишить благотворительные фонды статуса неприбыльности

Новый законопроект обещает льготы и господдержку для социально ответственного бизнеса.

Международный уголовный суд продлил период выдвижения кандидатур для выборов судей

Международный прием заявок в МУС, который считался закрытым, продлен до полуночи 12 апреля.

«Благодарность» в виде акций «Укрнафты» на 180 тысяч гривен: судьи Второго апелляционного админсуда обратились в ВСП

ВСП обратится в ОГП по результатам рассмотрения заявления судей Второго апелляционного административного суда.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Новые ограничения для детей на использование телефонов в школах могут усложнить фиксацию нарушений

Запрет гаджетов в школах может повлиять на процесс фиксации и подтверждения случаев буллинга.

