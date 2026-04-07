Мошенник в соцсетях собирал средства на лечение детей и военнослужащих – приговор суда

Суд подтвердил 10 лет лишения свободы мужчине, который через Facebook выманивал деньги на лечение военных и больных детей.

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника обвиняемого на приговор Кременецкого районного суда Тернопольской области от 10 июля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского апелляционного суда.

Обстоятельства дела

Как установлено судом, осенью 2022 года обвиняемый, имея неснятую и непогашенную судимость за умышленные корыстные преступления, присвоил две платежные банковские карты и в социальной сети «Facebook» разместил объявление о сборе средств на лечение военнослужащих, тяжелобольных и детей и без ведома владельца карты указал номера его банковских карт. Поверив в достоверность указанной информации, в начале июля 2023 года потерпевшие перечислили на счета соответственно 3 тысячи грн и 10 тысяч грн. Эти средства обвиняемый снял и использовал на собственные нужды.

Решение суда первой инстанции

Приговором Кременецкого районного суда Тернопольской области от 10 июля 2025 года обвиняемый признан виновным в присвоении официальных документов (ч. 1 ст. 357 УК Украины) и завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины). На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии с частью 4 статьи 70 УК Украины, по правилам частей 1–3 данной статьи, поскольку после вынесения приговора по делу было установлено, что осужденный не отбыл наказание за другое уголовное правонарушение, совершенное им до вынесения данного приговора, в срок наказания по совокупности уголовных правонарушений окончательно зачтено наказание, не отбытое полностью или частично по предыдущему приговору, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 72 настоящего Кодекса. Поэтому по совокупности преступлений, путем поглощения более строгого наказания менее строгим, учитывая, что приговором Збаражского районного суда Тернопольской области от 8 октября 2024 года обвиняемый был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, окончательно ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Не согласившись с решением суда, защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу и просил отменить этот приговор и новым приговором признать обвиняемого невиновным в инкриминируемых ему правонарушениях в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовных правонарушений.

В судебном заседании Тернопольского апелляционного суда коллегия судей, изучив материалы уголовного производства в рамках поданной апелляционной жалобы, пришла к выводу, что, в соответствии с требованиями ст. 370 УПК Украины, местный суд вынес законное, обоснованное и мотивированное решение и оснований для его отмены нет.

Так, хотя обвиняемый не признал своей вины в инкриминируемых ему правонарушениях, коллегия судей пришла к выводу, что в основу решения местного суда о доказанности вины обвиняемого положены надлежащие и допустимые доказательства, полученные в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.

Хотя обвиняемый отрицал свою вину в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях и утверждал, что не он завладел банковскими картами, не он размещал и распространял в соцсетях фейковую информацию о сборе средств на лечение тяжелораненых военнослужащих, поскольку в тот период находился в Лукьяновском, а впоследствии в Житомирском и Чертковском СИЗО. Не имея доступа к гаджетам и интернету, он не мог создать страницу на Facebook, разместить информацию и указать реквизиты банковских карт. Телефон сотрудникам полиции выдала его сожительница, сообщив о совершении им этих преступлений. Средства с банковских карт он снимал в банкоматах по ее просьбе, карту ему дала она, сообщив пин-код и название банка. Считал, что это карта сожительницы. Отметил, что он работал и получал заработную плату, хотя не был официально устроен, а женщина оговорила его в суде.

Изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что в основу решения местного суда о доказательстве виновности обвиняемого положены исключительно надлежащие и допустимые доказательства, полученные в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства. При этом местный суд верно признал необоснованными доводы обвиняемого о том, что указанные банковские карты и код доступа к ним он получил от сожительницы, считая ее владельцем этих карт и денежных средств, которые он снимал в банкомате, поскольку из исследованных судом доказательств следовало, что обвиняемый неоднократно осуществлял операции с картами еще до того, как в июле 2023 года начал проживать вместе с сожительницей.

Допрошенная районным судом свидетельница, сожительница, указала, что фактически проживала в брачных отношениях с обвиняемым и постоянно опасалась за свою жизнь и жизнь своих детей, поскольку обвиняемый их избивал, а ей угрожал. Ей было известно о создании обвиняемым на странице в Facebook фейкового объявления о перечислении средств на лечение военных, чем он зарабатывал на жизнь.

Решение апелляционного суда

Обобщённое утверждение апеллянта о том, что показания сожительницы противоречивы и не подкреплены фактами, коллегия судей признала голословными и не подкреплёнными конкретными доводами. При этом утверждение обвиняемого о том, что сожительница действовала по указанию сотрудников полиции, коллегия судей признала предположениями, не подтверждёнными никакими доказательствами. Кроме того, доводы апелляционной жалобы проверены судом первой инстанции, который в ходе осмотра изъятых телефонов с целью подтверждения или опровержения утверждений стороны защиты допросил в суде специалиста киберполиции. Тот указал, что пребывание обвиняемого в данный период в следственных изоляторах не мешало ему с помощью техники создавать и распространять объявления о сборе средств.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения в ходе апелляционного рассмотрения данного уголовного производства. Вместе с тем все приведенные в апелляционной жалобе доводы дополняли друг друга, были взаимосогласованными, надлежащими и достаточными и в своей совокупности вне всякого разумного сомнения подтвердили виновность обвиняемого в совершении им инкриминируемых ему преступлений.

Учитывая изложенное, коллегия судей Тернопольского апелляционного суда апелляционную жалобу защитника обвиняемого оставила без удовлетворения, а приговор Кременецкого районного суда от 10 июля 2025 года в отношении обвиняемого – без изменений.

