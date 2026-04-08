Верховный Суд: при приостановлении трудового договора алименты рассчитываются из средней зарплаты при отсутствии дохода

18:49, 8 апреля 2026
Верховный Суд рассмотрел вопрос исчисления алиментной задолженности при отсутствии дохода плательщика при приостановлении трудового договора.
Верховный Суд в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 133/2281/24 по жалобе должника на действия государственного исполнителя по определению задолженности по уплате алиментов. Предметом пересмотра стал вопрос правомерности расчёта задолженности в период приостановления действия трудового договора плательщика алиментов.

Суть дела

Заявитель обратился в суд с жалобой на действия государственного исполнителя, который осуществил расчёт задолженности по уплате алиментов за период с 01 февраля 2023 года по 01 июля 2024 года, определив её исходя из средней заработной платы работника для соответствующей местности.

Алиментные обязательства возникли на основании судебного решения, которым с заявителя взысканы алименты на содержание ребёнка в доле от дохода, но не менее установленного минимального размера. Исполнение решения осуществлялось в принудительном порядке.

С февраля 2023 года действие трудового договора заявителя было приостановлено в связи с введением военного положения. В этот период заявитель самостоятельно перечислял средства на депозитный счёт органа государственной исполнительной службы. Вместе с тем государственный исполнитель, не получив сведений о фактическом доходе заявителя, произвёл расчёт задолженности исходя из средней заработной платы по местности, что привело к определению задолженности в сумме более 63 тыс. грн.

Заявитель считал такие действия неправомерными, ссылаясь на то, что трудовые отношения не были прекращены, а лишь приостановлены, а потому расчёт должен был осуществляться исходя из заработной платы, предусмотренной трудовым договором. Он также указывал, что отсутствие выплат было обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, связанными с военным положением.

Взыскатель возражала против доводов жалобы, указывая на отсутствие доказательств доходов заявителя, уклонение от выполнения алиментной обязанности и недобросовестное поведение.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении жалобы, исходя из того, что заявитель не предоставил доказательств получения дохода в спорный период, а также не доказал неправомерности действий государственного исполнителя. Суд отметил, что законодательство не освобождает лицо от обязанности содержания ребёнка в связи с приостановлением трудового договора, а при отсутствии дохода задолженность определяется исходя из средней заработной платы.

Апелляционный суд согласился с такими выводами, дополнительно отметив, что даже при приостановлении трудового договора лицо не лишено возможности получать доход, в том числе путём трудоустройства по совместительству, а потому применение средней заработной платы является правомерным.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд указал, что право стороны исполнительного производства на обжалование действий государственного исполнителя связано с доказательством нарушения её прав, а при отсутствии такого нарушения основания для удовлетворения жалобы отсутствуют.

Толкование положений статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве» и статьи 195 Семейного кодекса Украины свидетельствует, что при взыскании алиментов в доле от дохода их размер определяется либо исходя из фактического дохода плательщика, либо, при отсутствии такого дохода, — из средней заработной платы работника для соответствующей местности.

Верховный Суд сформулировал правовое правило: если плательщик алиментов получает доход — алименты исчисляются из фактического дохода, если же доход отсутствует — задолженность определяется исходя из средней заработной платы для соответствующей местности.

Суд подчеркнул, что законодательство о трудовых отношениях в условиях военного положения не устанавливает специальных правил относительно начисления и уплаты алиментов в случае приостановления действия трудового договора, а потому само по себе такое приостановление не влияет на порядок определения задолженности.

При отсутствии доказательств получения дохода плательщиком алиментов в период приостановления трудового договора такое лицо считается не работавшим, а потому расчёт задолженности осуществляется исходя из средней заработной платы для соответствующей местности.

Верховный Суд отступил от правовых выводов, изложенных, в частности, в определении от 08 сентября 2023 года по делу № 489/3741/16-ц и постановлении от 24 сентября 2025 года по делу № 237/2469/20, в которых исходил из того, что в случае приостановления трудового договора алименты должны определяться исходя из размера заработной платы, предусмотренной трудовым договором, и сформировал новый подход — при отсутствии фактического дохода применяется средняя заработная плата независимо от формального сохранения трудовых отношений.

Объединённая палата пришла к выводу о необходимости применения подхода, согласно которому при отсутствии фактического дохода применяется средняя заработная плата независимо от формального сохранения трудовых отношений.

Суд пришёл к выводу, что действия государственного исполнителя соответствуют требованиям закона, а суды предыдущих инстанций правильно применили нормы материального и процессуального права. Доводы кассационной жалобы не опровергают законности обжалуемых решений.

Верховный Суд фактически сформировал единый подход, согласно которому приостановление трудового договора не отождествляется с наличием дохода, а формальное сохранение трудовых отношений само по себе не влияет на определение размера алиментов.

В связи с этим кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

суд Верховный Суд договор алименты судебная практика Кассационный гражданский суд КЦС ВС трудовые отношения

