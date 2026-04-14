Мужчина добивался выплаты среднего заработка и судебного сбора от Укрзализныци: ВС отступил от предыдущей практики

Мораторий на взыскание средств с АО «Укрзализныця» не является препятствием для выплаты взыскателю сумм, которые предприятие добровольно перечислило на депозитный счет исполнительной службы – ОП КГС ВС.

Законодательный запрет на совершение исполнительных действий в отношении АО «Укрзализныця» не распространяется на случаи, когда предприятие добровольно исполняет судебное решение. Средства, добровольно перечисленные должником на депозитный счет исполнительной службы после вступления в силу Закона Украины от 28 июля 2022 года № 2468-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия процессам релокации предприятий в условиях военного положения и экономического восстановления государства» (Закон № 2468-IX), подлежат перечислению взыскателю.

Как сообщили в Верховном Суде, к таким выводам пришел ВС в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда. Полный текст постановления ОП КГС ВС от 6 апреля 2026 года по делу № 545/304/22 (производство № 61-31сво26) в настоящее время не обнародован в ЕГРСР.

Детали дела

В рассматриваемом деле заявитель обжаловал бездействие органа ГИС относительно неперечисления ему средств, взысканных по решению суда о выплате среднего заработка за время вынужденного прогула и судебного сбора, указывая, что исполнительные производства были открыты, но сразу приостановлены на основании п. 10-3 разд. XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», которым предусмотрено временное приостановление исполнительных действий на период действия военного положения по делам, в которых должником является АО «Украинская железная дорога». Несмотря на то, что должник фактически перечислил средства на депозитный счет органа ГИС, средства взыскателю перечислены не были.

Суды в удовлетворении жалобы отказали, ссылаясь на то, что в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве» на период действия военного положения исполнительные действия по делам, в которых должником является АО «Украинская железная дорога», подлежат приостановлению, в связи с чем орган ГИС не имел правовых оснований для перечисления средств взыскателю, а потому его бездействие является правомерным, а принятые постановления о приостановлении совершения исполнительных действий – соответствующими закону.

Решение Верховного Суда

ОП КГС ВС, обеспечивая единство судебной практики, отступив от противоположного вывода, изложенного в постановлении Верховного Суда, сделала следующий правовой вывод.

Исполнение судебного решения в соответствии с содержанием Решения Конституционного Суда Украины от 26 июня 2013 года № 5-рп/2013 по делу № 1-7/2013 является неотъемлемой составляющей права каждого на судебную защиту и включает, в частности, законодательно определенный комплекс действий, направленных на защиту и восстановление нарушенных прав, свобод, законных интересов физических и юридических лиц, общества, государства; неисполнение судебного решения угрожает сущности права на справедливое судебное разбирательство.

Исполнение судебных решений в гражданских делах является составляющей права на справедливый суд и одной из процессуальных гарантий доступа к суду, что предусмотрено ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Конвенция).

В соответствии с п. 10-3 разд. XIII Закона Украины «Об исполнительном производстве» (в редакции Закона № 2468-IX) на период действия военного положения в отношении АО «Укрзализныця» приостанавливается совершение исполнительных действий и мер принудительного исполнения, а также подлежат снятию все аресты, наложенные на средства и имущество общества до вступления в силу этого Закона.

ОП КГС ВС разъяснила, что мораторий, введенный Законом № 2468-IX, был направлен на поддержание финансовой стабильности АО «Укрзализныця» путем сохранения средств на его счетах для обеспечения непрерывной хозяйственной деятельности в условиях военного положения.

Однако, если должник (АО «Укрзализныця») добровольно перечислил сумму долга на депозитный счет ГИС, эти средства уже выбыло из его владения и не могут быть использованы в его хозяйственной деятельности.

ОП КГС ВС отметила, что запрет на совершение исполнительных действий касается именно мер принудительного исполнения (арест, списание средств и т.п.), а перечисление уже имеющихся на депозите исполнителя средств является техническим действием, которое исполнитель должен совершить не позднее следующего рабочего дня.

Неоправданное затягивание выплаты этих сумм нарушает право взыскателя на исполнение судебного решения в разумный срок, что является целью осуществления исполнительного производства.

Надлежащее исполнение государственным исполнителем возложенных на него обязанностей гарантирует, в частности, неприкосновенность имущественных прав как взыскателя, так и должника.

Учитывая изложенное, ОП КГС ВС пришла к выводу, что в случае добровольного внесения АО «Укрзализныця» средств на депозитный счет ГИС возобновление производства для их перечисления взыскателю и дальнейшее окончание производства не противоречит требованиям закона.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы ОП КГС ВС отменила судебные решения судов предыдущих инстанций, признала неправомерным бездействие органа ГИС по неперечислению средств взыскателю и обязала ГИС возобновить исполнительные действия и перечислить в пользу заявителя денежные средства, размещенные на депозитном счете исполнительной службы.

