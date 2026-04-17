Что будет, если не встать на воинский учет после переезда в другой город — реальное дело со штрафом 25 500 грн

В этом деле мужчину оштрафовали на 25 500 грн за то, что он не встал на воинский учет по месту фактического проживания. Речь идет о ситуации, когда человек длительное время живет в одном городе, но остается на учете в другом ТЦК и не сообщает об изменении обстоятельств.

Мужчина не согласился с таким штрафом и обратился в суд. Он считал, что его привлекли к ответственности незаконно: ссылался на ошибки в учетных данных, пропущенные сроки для наложения штрафа и неточности в документах. Однако суды двух инстанций пришли к выводу, что сам факт невыполнения обязанности по воинскому учету доказан, а приведенные аргументы не опровергают правомерность наложенного штрафа.

Обстоятельства дела №754/14777/25

Истец обжаловал постановление территориального центра комплектования и социальной поддержки от 20 августа 2025 года, которым его привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУпАП с наложением штрафа в размере 25 500 грн.

Как установлено судами, истец фактически проживал по адресу в городе Киеве как минимум с 2015 года, что подтверждается справкой ОСББ. В то же время он состоял на воинском учете в другом территориальном центре комплектования, где был зарегистрирован в 2023 году, что подтверждено данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Резерв+».

Несмотря на длительное проживание в Киеве, истец не совершил действий по постановке на учет по месту фактического проживания и не уточнил свои учетные данные в установленном законом порядке. Суд также обратил внимание, что в 2025 году истец обновлял свои персональные данные, а следовательно был осведомлен о своем учетном статусе, однако не обратился в компетентный орган для устранения несоответствий.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав наличие в действиях лица состава административного правонарушения. В апелляционной жалобе истец настаивал на неправильности учетных данных, истечении сроков привлечения к ответственности, недопустимости применения новой редакции закона и наличии расхождений в квалификации правонарушения.

Позиция апелляционного суда

Шестой апелляционный административный суд согласился с выводами суда первой инстанции и признал их законными и обоснованными.

Коллегия судей подчеркнула, что обязанность состоять на воинском учете по месту проживания является безусловной и не зависит от субъективной оценки лицом правильности внесенных в реестры данных. В случае выявления несоответствий лицо обязано самостоятельно обратиться в соответствующий орган для их уточнения.

Ключевым в деле стало то, что суд квалифицировал нарушение как продолжающееся. Непостановка на воинский учет рассматривается не как разовое действие, а как длительное невыполнение установленной законом обязанности, которое продолжается до момента ее выполнения или выявления. Именно поэтому доводы об истечении сроков привлечения к административной ответственности были отклонены.

Суд также указал, что применение санкции ч. 3 ст. 210-1 КУпАП в редакции, действующей на момент выявления нарушения, является правомерным, поскольку бездействие истца продолжалось и после вступления в силу соответствующей нормы.

Что касается расхождений в квалификации правонарушения в протоколе и постановлении, коллегия судей пришла к выводу, что речь идет о технической описке, которая не повлияла на содержание правонарушения и не исказила сути обвинения.

Отдельно суд подчеркнул, что не каждое нарушение процедуры влечет за собой отмену административного акта. Решающее значение имеет то, повлияло ли такое нарушение на содержание решения. Суд исходил из необходимости баланса между принципом законности и принципом правовой стабильности: формальные недостатки не могут быть основанием для отмены решения, которое является правильным по существу.

Решение суда

Шестой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Деснянского районного суда города Киева — без изменений.

Таким образом, постановление о привлечении истца к административной ответственности и наложении штрафа в размере 25 500 грн остается действующим.

Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу и не подлежит дальнейшему обжалованию.