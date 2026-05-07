Калугина, Семенников и Михайленко стали первыми судьями Апелляционной палаты ВАКС, которых ВСП привлек к дисциплинарной ответственности

Калугина Инна, Семенников Александр и Михайленко Дмитрий получили предупреждение от ВСП из-за расширенного толкования собственных полномочий

Создание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в 2019 году сопровождалось ожиданиями формирования институции с повышенными стандартами добропорядочности и профессиональной безупречности. И на протяжении длительного времени в юридическом сообществе бытовало мнение, что судьи ВАКС, в частности Апелляционной палаты, фактически не подвергаются дисциплинарному воздействию со стороны ВСП.

Тем не менее, 5 мая 2026 года ВСП впервые привлекла к дисциплинарной ответственности коллегию АП ВАКС в составе Калугиной Инны Олеговны, Семенникова Александра Юрьевича и Михайленко Дмитрия Григорьевича. Судьям назначено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Кто еще попадал под санкции?

Это лишь четвертый случай привлечения представителей ВАКС к ответственности за последние 5 лет, что актуализирует вопрос границ судейской независимости и ответственности за толкование процессуальных норм.

До момента вынесения решения в отношении Апелляционной палаты, статистика наказаний судей ВАКС была крайне скромной. Согласно реестру решений ВСП, к ответственности были привлечены только трое судей первой инстанции:

Маслов Виктор Васильевич — получил предупреждение 23 июня 2025 года (решение оставлено в силе ВСП в сентябре того же года). Ткаченко Олег Владимирович — предупреждение от 12 марта 2025 года. Шкодин Ярослав Витальевич — выговор с лишением доплат на один месяц 12 февраля 2025 года.

Суть нарушений

На заседании Высшего совета правосудия была рассмотрена жалоба на решение Третьей дисциплинарной палаты о привлечении к ответственности судей апелляционной палаты ВАКС. Дело касалось их действий при рассмотрении апелляционной жалобы прокурора на постановление Печерского районного суда города Киева в уголовном производстве в отношении Елены Лукаш.

Основой дисциплинарного дела стал конфликт юрисдикций в деле № 757/12540/20. В октябре 2020 года Верховный Суд четко установил, что жалоба на изменение подозрения в конкретном уголовном производстве не подсудна ВАКС, так как процессуальное действие совершил заместитель Генпрокурора, который не является прокурором САП.

Несмотря на это, и вопреки наличию постановления Киевского апелляционного суда, который уже пересмотрел это дело, судьи АП ВАКС 12 января 2021 года осуществили параллельный пересмотр. Они отменили постановление следственного судьи Печерского суда и закрыли производство, что не согласовывалось как с правовой позицией Верховного Суда о неподсудности, так и с принципом res judicata (окончательности решения другого апелляционного суда).

Судьи АП ВАКС аргументировали свою позицию приоритетом предметной подсудности по статье 33-1 УПК над территориальной. По их мнению, если дело касается коррупционного преступления, то только ВАКС может его рассматривать, независимо от того, кто подписывал подозрение. Однако ВСП расценила это не как допустимую юридическую дискуссию, а как грубое нарушение требований закона и превышение полномочий.

В рамках дисциплинарного производства заявительница также указывала на ряд, по ее мнению, существенных процессуальных нарушений во время апелляционного рассмотрения.

В частности, речь шла о том, что апелляционное рассмотрение 12 января 2021 года состоялось без участия стороны защиты. По утверждению заявительницы, судьи исходили из того, что после отмены подозрения у стороны процесса «отпал статус», что стало основанием для рассмотрения дела без адвокатов.

Также отмечалось затягивание изготовления полного текста судебного решения: вместо обещанной даты 16 января документ был предоставлен 19 января, что, по мнению заявительницы, могло повлиять на возможность своевременного обжалования.

Отдельно заявительница указывала, что коллегия судей самостоятельно истребовала материалы, которые не исследовались судом первой инстанции, что, по ее мнению, выходило за рамки апелляционного пересмотра.

Позиция ВСП: изменение оценки дисциплинарного органа

Интересен внутренний конфликт в самом Высшем совете правосудия. Изначально Третья дисциплинарная палата ВСП решением от 12.11.2025 № 2412/3дп/15-25 отказала в привлечении судей к ответственности, согласившись с аргументацией о приоритете антикоррупционной подсудности в этой категории дел.

Однако 5 мая 2026 года полный состав ВСП пересмотрел это решение и принял иной вывод, применив к судьям Апелляционной палаты ВАКС — Калугиной Инне, Семенникову Александру и Михайленко Дмитрию — дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Решение на момент публикации не обнародовано, в то же время сам факт изменения позиции дисциплинарного органа и применения взыскания после предыдущего отказа в ответственности рассматривается как показательный пример изменения подходов к оценке процессуальных действий судей ВАКС.

Границы независимости ВАКС

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда акцентирует внимание на том, что Апелляционная палата ВАКС является апелляционной инстанцией для рассмотрения только тех судебных решений, которые ВАКС принял как суд первой инстанции (дело № 757/32221/20-к).

Тем не менее, ВАКС часто практикует подход расширенного толкования процессуальных норм, в частности толкования собственных полномочий и сужения прав защиты ради борьбы с коррупцией. Так, например, в постановлении АП ВАКС № 760/6099/17 указывается, что Апелляционная палата ВАКС является единственным компетентным судом для рассмотрения апелляций в уголовных производствах, отнесенных к предметной подсудности ВАКС, независимо от того, какой суд первой инстанции принимал решение.

Решение ВСП от 5 мая 2026 года демонстрирует, что статус антикоррупционного судьи не дает права игнорировать правовые позиции Верховного Суда и императивные принципы уголовного процесса.

ВСП продемонстрировала способность пересматривать решения своих палат, которые пытались легитимизировать процессуальные нарушения антикоррупционных судей. Решение Верховного Суда о подсудности является обязательным.

Всего 4 случая привлечения к ответственности с 2021 года свидетельствуют о чрезвычайной сложности процедуры привлечения судей ВАКС к ответственности. Однако новая динамика 2025–2026 годов указывает на изменение подходов к дисциплинарной ответственности судей антикоррупционной вертикали.

Автор: Владимир Право

