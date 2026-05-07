Верховный Суд продлил патент на вакцину от ВПЧ из-за военного положения

ВС подтвердил, что во время военного положения патент, срок действия которого истекает в этот период, остается действительным, а его владелец сохраняет право на дополнительную охрану.

Вопрос сроков действия патентов и дополнительной охраны изобретений приобрел особую актуальность во время военного положения из-за необходимости толкования специального законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

В постановлении по делу № 910/9528/25 от 30 апреля 2026 года Верховный Суд впервые рассмотрел вопрос применения Закона Украины № 2174-IX относительно сохранения действия имущественных прав интеллектуальной собственности во время военного положения и возможности продления срока действия патента путем дополнительной охраны.

Спор по делу касался патента на изобретение, связанное с известной вакциной Gardasil 9 против вируса папилломы человека.

Обстоятельства дела

Бельгийская фармацевтическая компания является владельцем патента Украины № 85536 на изобретение «ВИРУСНЫЕ АНТИГЕНЫ». Заявка на изобретение была подана 17.03.2003, а патент опубликован 10.02.2009. Общий срок действия патента составлял 20 лет с даты подачи заявки.

Объектом изобретения был активный фармацевтический ингредиент лекарственного средства. Практическое использование изобретения стало возможным после государственной регистрации в Украине вакцины Gardasil 9 против вируса папилломы человека.

В мае 2025 года компания обратилась в Государственную организацию «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций» (Укрноиви) с ходатайством о продлении срока действия имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение и выдаче сертификата дополнительной охраны.

Укрноиви отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что срок действия патента закончился 17.03.2023, а потому на момент обращения права уже отсутствовали.

Компания обжаловала такое решение в суд, ссылаясь на Закон № 2174-IX, которым во время военного положения остановлено течение сроков и предусмотрено сохранение действия имущественных прав интеллектуальной собственности.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили, признав отказ Укрноиви незаконным и подтвердив право компании на продление срока действия имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение сроком на пять лет.

В кассационной жалобе Укрноиви, ссылаясь на неправильное применение судами предыдущих инстанций норм материального права и нарушение норм процессуального права, просит суд кассационной инстанции отменить судебные решения предыдущих инстанций и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Позиция Верховного Суда

Суд отметил, что выводы Верховного Суда относительно вопроса применения норм права, в частности пункта 1 части первой Закона 2174-IX в контексте спорных правоотношений, с учетом предмета рассмотрения этого дела, отсутствуют.

Следовательно, учитывая отсутствие таких выводов, необходимо выяснить наличие или отсутствие неправильного применения судами предыдущих инстанций норм материального права либо нарушения норм процессуального права.

ВС указал, что в соответствии с частью четвертой статьи 6 Закона № 3687-XII (в редакции, действовавшей на момент выдачи патента), владелец патента на изобретение, использование которого требует разрешения компетентного органа, имел право обратиться с ходатайством о продлении срока действия патента на период между датой подачи заявки и датой получения такого разрешения, но не более чем на пять лет.

Таким образом, на момент выдачи патента Украины Закон № 3687-XII прямо предусматривал право Истца как владельца патента на продление срока действия имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение.

Вместе с тем, 16.08.2020 вступила в силу статья 27-1 Закона № 3687-XII в соответствии с Законом Украины от 21.07.2020 № 816-ІХ, согласно которой, в частности, владелец патента на изобретение, объектом которого является активный фармацевтический ингредиент лекарственного средства, процесс получения лекарственного средства или применение лекарственного средства, средство защиты животных, средство защиты растений, введение в оборот которого в Украине предоставляется соответствующим компетентным органом согласно законодательству Украины, имеет право на продление срока действия имущественных прав интеллектуальной собственности на такое изобретение (дополнительная охрана), которое удостоверяется сертификатом дополнительной охраны.

ВС отметил, что срок дополнительной охраны равен периоду между датой подачи заявки в НОИВ и датой получения владельцем патента первого разрешения компетентного органа, уменьшенному на пять лет. Срок дополнительной охраны не может превышать пять лет.

Согласно положениям части третьей статьи 465 Гражданского кодекса Украины и Закона № 3687-XII общий срок правовой охраны изобретения составляет 20 лет, с предусмотренной возможностью его продления на срок не более 5 лет (с учетом определенных оговорок).

Суд обратил внимание, что дополнительный срок сверх ожидаемых 20 лет имеет целью защиту интересов владельцев изобретений, относящихся к фармацевтической и агрохимической сферам. Речь идет именно о сертификатах дополнительной охраны, которые компенсируют правообладателю время, проходящее между подачей заявки на изобретение и получением разрешения на продажу препарата, защищенного патентом.

Толкование Закона № 2174-IX

ВС указал, что спорные правоотношения возникли в условиях действия Закона № 2174-IX, которым определено, что имущественные права интеллектуальной собственности, срок действия которых истекает на день введения в Украине военного положения либо во время действия военного положения, остаются действительными до дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения. Со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения, действие таких прав может быть продлено в установленном порядке с учетом особенностей, определенных этим Законом.

Закон № 2174-IX действовал до 31.05.2025 (до вступления в силу Закона Украины № 4362-ІХ от 16.04.2025 «О признании утратившим силу Закона Украины “О защите интересов лиц в сфере интеллектуальной собственности во время действия военного положения, введенного в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины”»).

ВС согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что действие патента Украины № 85536, срок действия которого истекал во время действия военного положения (17.03.2023), в соответствии с предписаниями Закона № 2174-IX оставалось действительным и не могло считаться прекращенным.

Суд прямо отклонил доводы Укрноиви о неприменении этого Закона к срокам действия патентов.

ВС указал, что норма Закона № 2174-IX имеет императивный характер и является нормой прямого действия, распространяющейся на все виды имущественных прав интеллектуальной собственности. Следовательно, доводы ответчика о неприменении Закона № 2174-IX к срокам действия патентов являются необоснованными, а основания для отказа в рассмотрении ходатайства истца по мотивам прекращения действия патента 17.03.2023 отсутствуют.

Таким образом Верховный Суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций и подтвердил право владельца патента на продление срока действия имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение путем дополнительной охраны.

Суд сформулировал важную правовую позицию относительно применения Закона № 2174-IX: если срок действия патента истекал во время действия военного положения, такой патент продолжает оставаться действительным до прекращения или отмены военного положения.

