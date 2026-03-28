Отсутствие новизны — не единственное условие: Верховный Суд указал на ключевые условия для признания патента недействительным

Верховный Суд рассмотрел кассационные жалобы по делу о признании недействительным патента на полезную модель, в которой истец ссылался на несоответствие объекта условию патентоспособности «новизна» и нарушение своего права в связи с использованием запатентованного решения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного гражданского суда рассмотрел в письменном производстве кассационные жалобы по делу № 757/63332/18-ц, поданные на постановление суда апелляционной инстанции, которым иск о признании недействительным патента на полезную модель был удовлетворён, при этом одна из кассационных жалоб касалась, в частности, вопроса распределения судебных расходов.

Обстоятельства дела

В декабре 2018 года дочернее предприятие «Эфорт-Гарант-17» обратилось в суд с иском о признании недействительным патента Украины на полезную модель и об обязании уполномоченного органа внести соответствующие изменения в государственный реестр и опубликовать сведения о недействительности патента.

Иск обоснован тем, что в июне 2017 года была подана заявка на регистрацию полезной модели, по результатам рассмотрения которой в августе 2017 года выдан патент. Патент был выдан по результатам формальной экспертизы, что, по мнению истца, не обеспечило проверки соответствия объекта условиям патентоспособности.

Истец утверждал, что полезная модель не соответствует условию «новизна», поскольку совокупность её существенных признаков была общеизвестной в мире до даты подачи заявки. В подтверждение этого были представлены ряд экспертных заключений в сфере интеллектуальной собственности.

Истец также отмечал, что наличие патента нарушает его охраняемый законом интерес, поскольку он осуществляет деятельность в сфере охранных услуг с использованием технических решений, которые фактически совпадают с запатентованной моделью. Владелец патента, ссылаясь на исключительные права, обращался в государственные органы с заявлениями о нарушениях, что создавало препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности истца.

В частности, материалы дела свидетельствовали, что по таким обращениям было инициировано уголовное производство, а также проведена проверка органами МВД, по результатам которой составлен акт о нарушении истцом лицензионных условий и вынесено предписание об устранении таких нарушений.

В связи с этим истец просил признать патент недействительным, внести соответствующие изменения в государственный реестр и обеспечить официальную публикацию сведений о недействительности.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Суд исходил из того, что для установления соответствия полезной модели условию «новизна» необходимы специальные знания, в связи с чем была назначена судебная экспертиза. По результатам экспертизы установлено, что полезная модель соответствует условию патентоспособности «новизна». Суд признал это заключение надлежащим и допустимым доказательством и положил его в основу решения.

Суд также отметил, что другие исковые требования являются производными от требования о признании патента недействительным, а потому не подлежат удовлетворению. С истца взысканы расходы на проведение экспертизы.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение об удовлетворении иска. Апелляционный суд установил, что суд первой инстанции не дал надлежащей оценки всем имеющимся в деле экспертным заключениям и не мотивировал отклонение значительной их части.

Апелляционный суд осуществил детальную оценку всех имеющихся в деле экспертных заключений (всего одиннадцати), а также рецензий на них, проверив их на соответствие требованиям процессуального закона. Суд признал часть заключений недопустимыми по основаниям несоблюдения процессуальных требований к их оформлению и представлению, другие — принял как надлежащие и допустимые доказательства, приведя мотивы по каждому из них, и оценил их в совокупности с другими доказательствами.

Кроме того, апелляционный суд установил наличие нарушения прав истца в связи с действиями владельца патента, который препятствовал хозяйственной деятельности истца. В связи с этим суд признал патент недействительным и обязал соответствующий орган внести изменения в реестр и осуществить публикацию. Также суд произвёл распределение судебных расходов между ответчиками.

Мотивы и выводы Верховного Суда

Задачей гражданского судопроизводства является эффективная защита нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов. Такая защита возможна при условии, что права или интересы истца являются нарушенными.

Нарушение права связано с лишением его субъекта возможности реализовать своё право полностью или частично. Для применения способа защиты необходимо установить, какие именно права или интересы нарушены и за защитой каких прав лицо обратилось в суд.

Каждое лицо имеет право на защиту своего гражданского права в случае его нарушения, непризнания или оспаривания, в том числе путём обращения в суд за защитой права интеллектуальной собственности.

Право интеллектуальной собственности на полезную модель подлежит государственной регистрации и удостоверяется патентом. Объём правовой охраны определяется формулой полезной модели. Права, вытекающие из патента, действуют с даты публикации сведений о его выдаче.

Полезная модель признаётся пригодной для приобретения права интеллектуальной собственности, если она является новой и пригодной для промышленного использования. Права на полезную модель могут быть признаны недействительными в случае несоответствия условиям патентоспособности.

Иск о признании патента недействительным может подать любое заинтересованное лицо, которое считает, что соответствующий патент нарушает его права или интересы.

Гражданское судопроизводство осуществляется на началах состязательности сторон, при этом каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается. Суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению с учётом их совокупности.

В рассматриваемом деле истец обосновывал иск несоответствием полезной модели условию «новизна» и нарушением своего интереса в связи с наличием патента.

Суд первой инстанции исходил из заключения судебной экспертизы о соответствии модели условию «новизна» и отказал в иске.

Апелляционный суд, осуществив оценку всех имеющихся экспертных заключений, пришёл к противоположному выводу об отсутствии новизны и наличии нарушения прав истца.

Вместе с тем суды предыдущих инстанций надлежащим образом не учли, что в спорах данной категории подлежит установлению как наличие оснований для признания патента недействительным, так и факт нарушения субъективного права или охраняемого интереса истца, причём обе эти обстоятельства должны оцениваться именно на момент выдачи патента.

Суд кассационной инстанции лишён возможности устанавливать новые обстоятельства и оценивать доказательства, которые не были предметом исследования судами предыдущих инстанций.

Учитывая это, суд пришёл к выводу о необходимости отмены судебных решений и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции для установления указанных обстоятельств.

Суд пришёл к выводу, что судебные решения приняты с нарушением норм материального и процессуального права, в частности в связи с тем, что судами не установлен надлежащим образом факт нарушения права или интереса истца на момент выдачи патента.

В связи с отменой судебных решений и направлением дела на новое рассмотрение суд кассационной инстанции не анализировал доводы кассационных жалоб в части распределения судебных расходов, поскольку этот вопрос подлежит разрешению по результатам нового рассмотрения дела.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы, отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

