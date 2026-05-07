Процедура in absentia: когда отсутствие обвиняемого не останавливает правосудие

В Украине процедура in absentia стала одним из ключевых механизмов уголовного судопроизводства во время войны, ведь позволяет привлекать к ответственности скрываемых лиц, которые находятся на оккупированных территориях или за пределами страны.

Процедура in absentia — это особый порядок уголовного производства, который позволяет проводить расследование и судебное разбирательство без присутствия подозреваемого или обвиняемого. В украинском законодательстве такая процедура называется специальным досудебным расследованием и специальным судебным производством. Ее правила определены главой 24-1 и частью третьей статьи 323 Уголовного процессуального кодекса Украины. Об этом напоминает Херсонский апелляционный суд.

In absentia в условиях военного положения: сущность и правовые основания

Суть этого института заключается в том, что лицо не должно иметь возможности избежать уголовной ответственности только путем сокрытия от органов досудебного расследования и суда. Именно поэтому законодатель предусмотрел специальную процедуру для случаев, когда подозреваемый или обвиняемый сознательно уклоняется от участия в уголовном производстве, находится вне досягаемости украинского правосудия или пребывает на временно оккупированной территории. Такой подход направлен не на упрощение процесса, а на обеспечение реального осуществления правосудия в условиях, когда обычные процессуальные механизмы оказываются недостаточными. Нормативной основой данного порядка является именно Уголовный процессуальный кодекс Украины, который определяет основания, условия и процессуальные гарантии специального производства.

Особую актуальность процедура in absentia приобрела после введения в Украине военного положения и в условиях продолжающейся вооруженной агрессии рф. Закон Украины «О правовом режиме военного положения» от 12.05.2015 № 389-VIII определяет правовые основы функционирования государства в особый период, а Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» от 15.04.2014 № 1207-VII устанавливает специальный правовой режим таких территорий. Именно сочетание этих обстоятельств обусловило существенный рост количества уголовных производств, в которых подозреваемые или обвиняемые находятся на временно оккупированных территориях Украины, на территории государства-агрессора или скрываются от следствия и суда за пределами контролируемой территории. В таких условиях процедура in absentia стала важным инструментом, позволяющим продолжать уголовное производство и не допускать блокирования правосудия лишь из-за физического отсутствия лица.

В то же время применение специального производства не означает отказа от конституционных гарантий. Право на судебную защиту и профессиональную юридическую помощь гарантированы статьями 55 и 59 Конституции Украины, а в условиях военного положения конституционные гарантии не могут толковаться как устраняющие обязанность государства обеспечить право лица на защиту. Кроме того, статья 64 Конституции Украины определяет пределы возможного ограничения прав во время военного положения.

Процессуальные гарантии и значение процедуры in absentia

Таким образом, даже по делам in absentia государство обязано обеспечить справедливый баланс между публичным интересом в привлечении виновных к ответственности и правом лица на защиту. Именно поэтому такая процедура возможна только при наличии предусмотренных законом условий и соблюдении четко установленных процессуальных требований.

Одной из ключевых особенностей процедуры in absentia является то, что суд должен проверить не только формальные основания для ее применения, но и надлежащее уведомление лица об уголовном производстве. Важное значение имеет подтверждение того, что орган досудебного расследования и суд приняли все предусмотренные законом меры для вызова подозреваемого или обвиняемого. Кроме того, в таких делах обязательным является участие защитника, что является одной из основных гарантий права на защиту. Следовательно, in absentia не является «заочным осуждением» в упрощенном понимании, а представляет собой специальную процессуальную форму, в рамках которой сохраняются базовые стандарты справедливого судебного разбирательства.

Практическое значение этого механизма особенно заметно в делах о преступлениях против основ национальной безопасности Украины, коллаборационной деятельности, государственной измене, военных преступлениях и других уголовных правонарушениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В подобных категориях дел обвиняемые нередко остаются на временно оккупированных территориях, сотрудничают с оккупационными структурами или находятся под защитой государства-агрессора.

При отсутствии процедуры in absentia значительное количество таких производств фактически не могло бы быть передано на судебное рассмотрение, что противоречило бы принципу неотвратимости уголовной ответственности и общественному запросу на справедливость. Правовой режим временно оккупированных территорий и военного положения создает нормативный контекст, в котором этот институт приобретает не только процессуальное, но и общественное значение.

Таким образом, процедура in absentia является ответом уголовной юстиции на современные вызовы, связанные с войной, оккупацией части территории Украины и необходимостью обеспечения надлежащего правосудия даже при отсутствии обвиняемого. Ее назначение заключается не в упрощении уголовного процесса, а в том, чтобы исключить возможность уклонения от ответственности путем сокрытия от правосудия. При условии строгого соблюдения требований УПК Украины и конституционных гарантий права на защиту этот механизм позволяет обеспечить баланс между интересами государства, правами потерпевших и правами стороны защиты. Именно поэтому в условиях военного положения процедура in absentia стала одним из наиболее актуальных инструментов уголовного судопроизводства в Украине.

Нормативную основу этого института составляют Конституция Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины, Закон Украины «О правовом режиме военного положения» и Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».

