Если земля была в использовании не весь год: что нужно знать о налоговом обязательстве

При переходе земельного участка к другому собственнику или пользователю в течение года минимальное налоговое обязательство распределяется между ними пропорционально фактическому периоду владения или пользования землей.

Налоговая служба сообщила, что при расчете минимального налогового обязательства учитывается фактический период владения или использования земельного участка.

Как разъяснили в Министерстве финансов Украины по запросу ГНС, если в течение календарного года земля переходит от одного собственника или пользователя к другому — в частности, на условиях аренды, субаренды или эмфитевзиса, — МНО распределяется между ними пропорционально времени пользования участком.

В частности:

предыдущий землепользователь платит МНО за период с 1 января по месяц, когда право прекратилось;

новый – начиная с месяца обретения права на участок.

При этом сумма МНО включается в общее налоговое обязательство каждого из участников отдельно, пропорционально периоду фактического владения или пользования земельным участком.

Следовательно, минимальный годовой размер МНО, установленный положением Налогового кодекса Украины, подлежит корректировке в зависимости от количества месяцев фактического использования земли. Это позволяет более точно распределить налоговую нагрузку между плательщиками и избежать начисления обязательств за периоды, когда земельный участок фактически не находился в их пользовании.

Напомним, что согласно положениям Налогового кодекса Украины минимальный годовой размер МНО составляет:

не менее 700 гривен за 1 гектар в целом;

не менее 1400 гривен за 1 гектар для участков, где пашня составляет более 50%.

