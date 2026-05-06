Правительство обнародовало график большой приватизации: в продаже Ocean Plaza и «Украгролизинг»

Большая приватизация 2026: стратегии, санкционные активы и инвестиционные планы.

Несмотря на вызовы военного времени, Украина открывает новый этап большой приватизации с амбициозной целью привлечь более 13 миллиардов гривен в бюджет и фонд восстановления. Правительство официально определило шесть приоритетных объектов большой приватизации на 2026 год. От ТРЦ Ocean Plaza до Одесского припортового завода — каждый актив имеет свою уникальную юридическую историю и потенциал, требующий глубокого анализа перед выходом на аукцион.

В условиях полномасштабной агрессии приватизация в Украине трансформировалась из чисто экономического инструмента в стратегический механизм привлечения инвестиций и наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. По состоянию на май 2026 года Правительство Украины четко очертило финансовые ориентиры: 10 миллиардов гривен от большой приватизации и 3 миллиарда — от малой.

«Большая шестерка» от ФГИУ

Председатель ФГИУ Дмитрий Наталуха определил перечень из шести приоритетных активов, общая оценочная стоимость которых составляет примерно 370 миллионов долларов. Юридическая подготовка этих объектов включает формирование календарного графика торгов на вторую половину 2026 года:

«Сумыхимпром» (июнь-июль) — ориентировочная стоимость $24 млн. Одесский припортовый завод (ОПЗ) (июль-август) — самый дорогой лот с ценой около $106 млн. Сейчас готовится пакет акций размером 99,5667% уставного капитала. Демуринский ГОК (август-сентябрь) — $38 млн. ТРЦ Ocean Plaza (сентябрь-октябрь) — $100 млн. Николаевский глиноземный завод (ноябрь-декабрь) — $86 млн. «Индар» (конец 2026 – начало 2027) — $24 млн.

Санкционные активы: от конфискации до восстановления

Особенностью приватизационного цикла 2026 года является активное вовлечение имущества, изъятого у российских олигархов по решениям судов в соответствии с Законом «О санкциях». Наиболее показательным является кейс ТРЦ Ocean Plaza, где государственная доля в 66,65% готовится к продаже в третьем квартале 2026 года. Юридически важно, что средства от реализации таких активов имеют целевое назначение — они направляются в фонд восстановления для отстройки страны и поддержки пострадавших от войны.

В перечень санкционных активов также включены ООО «Глуховский карьер кварцитов» и доля в АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (29,5363% акций под санкциями).

Промышленные гиганты

Помимо «большой шестерки», ФГИУ продолжает готовить к приватизации ряд крупных промышленных и финансовых объектов:

НАК «Украгролизинг»: государственный пакет 100%, основным видом деятельности которого является финансовый лизинг.

АО «Днепровский электровозостроительный завод»: 100% уставного капитала, ориентированный на производство железнодорожных локомотивов.

АО «Завод «Электротяжмаш»: предприятие мирового уровня, производящее турбогенераторы для ТЭС, АЭС и ГЭС, экспортирующее продукцию в более чем 40 стран.

АО «Завод «Радиореле» и АО «Харьковский электротехнический завод «Транссвязь».

Приватизация Одесского припортового завода (ОПЗ) и Завода «Электротяжмаш» требует от потенциальных участников не только финансовой ликвидности, а и безупречного стратегического планирования в части урегулирования пассивов. Ориентировочная стоимость ОПЗ в $106 млн отражает лишь часть реальности, так как объект имеет исторически сложную структуру кредиторской задолженности перед национальными и международными контрагентами. «Электротяжмаш», в свою очередь — это предприятие мирового уровня, экспортирующее продукцию в 40 стран, однако юридически обремененное обязательствами, требующими реструктуризации.

На фоне общей стратегии уменьшения государственной доли в экономике, приватизация «Украгролизинга» выглядит как один из самых амбициозных проектов в финансовом секторе. Компания, десятилетиями бывшая ключевым инструментом государственной поддержки сельхозпроизводителей через механизмы лизинга, готовится к переходу в частные руки. Статус объекта «Большая приватизация» предусматривает особую процедуру подготовки и проведения аукциона.

Объектом приватизации является полный государственный пакет акций (100% уставного капитала). Это означает передачу не только прав собственности на бренд и лицензии, но и полный контроль над операционной деятельностью. Основной вид деятельности — финансовый лизинг — в современных украинских реалиях требует адаптации под стандарты ЕС и новые требования НБУ в отношении небанковских финансовых учреждений.

Кроме головного офиса, в структуру активов входят специфические объекты, такие как незавершенное строительство клуба в Житомирской области. Фонд государственного имущества уже подготовил презентационные материалы на украинском и английском языках. Это свидетельствует об ориентированности на привлечение иностранного капитала. Однако, с юридической точки зрения, «тизер» является лишь верхушкой айсберга. Ключевым этапом для инвестора станет доступ к Virtual Data Room (VDR), где должны быть раскрыты:

Кредиторская и дебиторская задолженность.

Действующие лизинговые контракты и состояние их выполнения.

Трудовые отношения с коллективом компании.

Для государства процесс приватизации такого стратегического объекта, как НАК «Украгролизинг», является палкой о двух концах. С одной стороны, это выполнение обязательств перед международными партнерами и очистка баланса, с другой — риск потери инструмента влияния на аграрный сектор.

Вместо выводов

Анализ планов приватизации на 2026 год позволяет сделать несколько ключевых юридических и экономических выводов.

Во-первых, государство меняет подход к управлению активами. Речь идет о постепенном переходе от содержания убыточных или проблемных предприятий к их быстрой капитализации через открытые аукционы. Продажа таких крупных объектов, как Одесский припортовый завод и Завод «Электротяжмаш», имеет целью найти эффективного частного собственника, способного модернизировать производство и привлечь инвестиции в условиях ограниченных государственных ресурсов.

Во-вторых, в приватизацию интегрируют санкционные активы. Речь идет, в частности, о торгово-развлекательном центре Ocean Plaza и Демуринском горно-обогатительном комбинате. Их включение в приватизационные процессы фактически завершает юридический механизм взыскания имущества, принадлежавшего структурам государства-агрессора, в пользу Украины.

В государственном бюджете заложены поступления от приватизации на уровне около 13 млрд гривен. Это возможно, учитывая высокий интерес к предприятиям массового потребительского сегмента, таким как «Винницапобытхим», а также стратегическую ценность объектов большой приватизации для инвесторов. Для бизнеса это сигнал, что Украина, несмотря на риски безопасности, остается открытой для международного капитала.

