Можно ли унаследовать долг по алиментам: что говорит закон

После смерти человека обязанность выплачивать алименты прекращается, однако старые долги могут перейти по наследству.

Унаследовать можно не только квартиру или автомобиль, но и долги. В то же время закон ограничивает ответственность наследников — они не обязаны покрывать долги умершего собственным имуществом.

Согласно статье 1282 Гражданского кодекса Украины, наследники обязаны удовлетворить требования кредиторов только в пределах стоимости имущества, полученного в наследство. То есть человек не отвечает по долгам умершего собственным имуществом.

В Минюсте привели пример: если в наследство перешел земельный участок стоимостью 50 тысяч гривен, а долги наследодателя составляли 200 тысяч гривен, наследник должен выплатить только 50 тысяч. Остальная часть долга фактически аннулируется.

В то же время не все обязательства входят в состав наследства. Закон определяет, что не переходят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью умершего.

В частности, после смерти прекращается обязанность выплачивать алименты на ребенка или нетрудоспособных родителей. Алименты являются личной обязанностью конкретного человека, поэтому наследники не должны содержать чужого ребенка вместо отца или матери.

Однако если на момент смерти уже существовала задолженность по уплате алиментов за предыдущие периоды, она считается денежным долгом и может перейти к наследникам в пределах стоимости наследственного имущества. Особенно если долг подтвержден судом или органами государственной исполнительной службы.

Также не переходят по наследству обязательства по возмещению вреда, причиненного увечьем или смертью человека. В ведомстве отмечают: это компенсация личной вины, поэтому наследники не могут отвечать за физический вред, причиненный другим лицом.

Отдельно закон исключает из состава наследства обязательства по договорам личного характера. Например, если умерший художник получил аванс за картину, которую должен был написать собственноручно, или преподаватель обязался провести курс лекций, наследники не обязаны выполнять такие договоренности.

Эти вопросы регулируют статьи 1219, 1282 и 608 Гражданского кодекса Украины. В частности, статья 1219 определяет, что в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, а статья 608 предусматривает прекращение обязательства после смерти должника, если его невозможно исполнить другим лицом.

