Що буде, якщо не стати на військовий облік після переїзду в інше місто — реальна справа зі штрафом 25 500 грн

Після переїзду до Києва чоловік не став на військовий облік і отримав штраф 25 500 грн, який не вдалося скасувати в апеляції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У цій справі чоловіка оштрафували на 25 500 грн за те, що він не став на військовий облік за місцем фактичного проживання. Йдеться про ситуацію, коли людина тривалий час живе в одному місті, але залишається на обліку в іншому ТЦК і не повідомляє про зміну обставин.

Чоловік не погодився з таким штрафом і звернувся до суду. Він вважав, що його притягнули до відповідальності незаконно: посилався на помилки в облікових даних, пропущені строки для накладення штрафу та неточності в документах. Однак суди двох інстанцій дійшли висновку, що сам факт невиконання обов’язку щодо військового обліку є доведеним, а наведені аргументи не спростовують правомірності накладеного штрафу.

Обставини справи №754/14777/25

Позивач оскаржував постанову територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 20 серпня 2025 року, якою його притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП із накладенням штрафу у розмірі 25 500 грн.

Як встановлено судами, позивач фактично проживав за адресою у місті Києві щонайменше з 2015 року, що підтверджується довідкою ОСББ. Водночас він перебував на військовому обліку в іншому територіальному центрі комплектування, де був зареєстрований у 2023 році, що підтверджено даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+».

Попри тривале проживання в Києві, позивач не вчинив дій щодо постановки на облік за місцем фактичного проживання та не уточнив свої облікові дані у встановленому законом порядку. Суд також звернув увагу, що у 2025 році позивач оновлював свої персональні дані, а отже був обізнаний про свій обліковий статус, однак не звернувся до компетентного органу для усунення невідповідностей.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, визнавши наявність у діях особи складу адміністративного правопорушення. У апеляційній скарзі позивач наполягав на неправильності облікових даних, спливі строків притягнення до відповідальності, недопустимості застосування нової редакції закону та наявності розбіжностей у кваліфікації правопорушення.

Позиція апеляційного суду

Шостий апеляційний адміністративний суд погодився з висновками суду першої інстанції та визнав їх законними й обґрунтованими.

Колегія суддів наголосила, що обов’язок перебувати на військовому обліку за місцем проживання є безумовним і не залежить від суб’єктивної оцінки особою правильності внесених до реєстрів даних. У разі виявлення невідповідностей особа зобов’язана самостійно звернутися до відповідного органу для їх уточнення.

Ключовим у справі стало те, що суд кваліфікував порушення як триваюче. Непостановка на військовий облік розцінюється не як одноразова дія, а як тривале невиконання встановленого законом обов’язку, яке продовжується до моменту його виконання або виявлення. Саме тому доводи про сплив строків притягнення до адміністративної відповідальності були відхилені.

Суд також зазначив, що застосування санкції ч. 3 ст. 210-1 КУпАП у редакції, чинній на момент виявлення порушення, є правомірним, оскільки бездіяльність позивача тривала і після набрання чинності відповідною нормою.

Щодо розбіжностей у кваліфікації правопорушення в протоколі та постанові, колегія суддів дійшла висновку, що йдеться про технічну описку, яка не вплинула на зміст правопорушення та не спотворила суті обвинувачення.

Окремо суд підкреслив, що не кожне порушення процедури тягне за собою скасування адміністративного акта. Вирішальним є те, чи вплинуло таке порушення на зміст рішення. Суд виходив із необхідності балансу між принципом законності та принципом правової стабільності: формальні недоліки не можуть бути підставою для скасування рішення, яке є правильним по суті.

Рішення суду

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Деснянського районного суду міста Києва — без змін.

Таким чином, постанова про притягнення позивача до адміністративної відповідальності та накладення штрафу у розмірі 25 500 грн залишається чинною.

Рішення апеляційної інстанції набрало законної сили та не підлягає подальшому оскарженню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.