  Судебная практика
  2. / В Украине

Наследница просила признать за ней право собственности на весь дом, поскольку брат не подал заявление о принятии наследства — какое решение принял суд

15:08, 28 апреля 2026
Суд подтвердил, что оба наследника имеют равные права на имущество.
Фото из открытых источников
Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции по делу о наследовании жилого дома, правоустанавливающие документы на который были утрачены в результате пожара. Несмотря на требования истицы признать за ней право собственности на все наследственное имущество, суд пришел к выводу, что она имеет право только на его часть, поскольку другой наследник – ее брат – также принял наследство.

Обстоятельства дела № 674/298/25

Обращаясь в суд с иском, женщина пояснила, что после смерти деда открылось наследство, в состав которого входит жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями. Она и ее брат являются наследниками по закону, поскольку на момент смерти деда проживали вместе с ним (их мать умерла ранее).

Однако нотариус отказал ей в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за отсутствия правоустанавливающих документов на дом, которые были утрачены во время пожара. Это стало основанием для обращения в суд.

Кроме того, истица отметила, что ее брат, хотя и принял наследство и не отказался от него в установленный срок, не предпринял никаких действий для его оформления. По ее словам, он длительное время находится за границей и не возражает против оформления права собственности на все наследственное имущество за ней.

Поэтому она просила суд признать за ней право собственности на весь жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями как за наследницей по закону.

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск частично, признав за истицей право собственности лишь на часть наследственного имущества.

Она не согласилась с таким решением. В апелляционной жалобе настаивала на полном удовлетворении иска. Считала, что суд неправильно применил статью 549 Гражданского кодекса УССР, поскольку, по ее мнению, для принятия наследства необходимо одновременно и фактически вступить в управление имуществом, и подать заявление нотариусу.

Позиция и решение апелляционного суда

Коллегия судей апелляционного суда обратила внимание на то, что к данным отношениям наследования суд применяет нормы Гражданского кодекса УССР 1963 года, поскольку наследство открылось до 1 января 2004 года.

Апелляционный суд отметил, что в соответствии с частью первой статьи 549 этого Кодекса достаточно одного из двух условий для принятия наследства: фактического вступления в управление или владение имуществом или подачи заявления о принятии наследства. Поскольку оба наследника после смерти деда продолжали проживать в доме, они считаются принявшими наследство.

Коллегия судей также отметила, что брат истицы не подавал заявления об отказе от наследства, а его регистрация в другом городе состоялась через 15 лет после открытия наследства.

Следовательно, апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений.

суд наследство раздел имущества

