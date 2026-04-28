Суд отказал в изменении очередности наследования: истица не доказала опеку, содержание и беспомощное состояние наследодателя

Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу истицы на решение об отказе в установлении факта постоянного проживания с наследодателем и изменении очередности наследования.

Ровенский апелляционный суд отказал в изменении очередности наследования, поскольку истец не доказала наличие необходимых юридических оснований. В частности, не подтверждены факты длительного ухода, материального содержания наследодателя и его беспомощного состояния.

Обстоятельства дела и требования истца

Коллегия судей пересмотрела решение суда первой инстанции, обжалованное истцом, которым ей было отказано в удовлетворении исковых требований об установлении факта постоянного проживания совместно с наследодателем на момент открытия наследства и об изменении очередности наследования.

Просила отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — об удовлетворении иска.

Ровенский апелляционный суд пришёл к выводу об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения, исходя из следующего.

Из материалов дела известно, что решением суда первой инстанции установлен факт проживания одной семьёй без регистрации брака истца с наследодателем до дня его смерти, которое вступило в законную силу.

Копией справки сельского совета подтверждается, что до дня смерти наследодатель постоянно проживал в одном доме с истцом, вёл с ней совместное личное крестьянское хозяйство. Женщина осуществила похороны мужчины, взяв расходы на себя.

Из справки частного нотариуса следует, что истцу отказано в принятии заявления о принятии наследства, поскольку заявительница, как наследница четвёртой очереди по закону, пропустила установленный законом шестимесячный срок для подачи заявления о принятии наследства и не имеет документального подтверждения, что она постоянно проживала (была зарегистрирована в установленном законом порядке) совместно с наследодателем на момент его смерти.

После смерти наследодателя было заведено наследственное дело по заявлению его родного брата, согласно которому он принимает наследство по закону и просит выдать ему свидетельства о праве на наследство по закону. В заявлении также указано, что наследниками первой очереди являются дочери умершего.

Истец, ссылаясь на положения ч. 2 ст. 1259 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК Украины), обратилась с данным иском к наследнику умершего и просила суд предоставить ей право на наследование во второй очереди наследников по закону.

Статья 1259 ГК Украины определяет основания и порядок изменения очередности получения права на наследование.

Согласно ч. 2 этой статьи физическое лицо, являющееся наследником последующих очередей по закону, может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая имеет право на наследование, при условии, что оно в течение длительного времени заботилось о наследодателе, материально его обеспечивало, оказывало иную помощь, если наследодатель вследствие преклонного возраста, тяжёлой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.

Для удовлетворения такого иска необходимо наличие всех указанных обстоятельств.

Аналогичные выводы изложены в постановлениях Верховного Суда от 30 октября 2023 года по делу № 753/16113/20 (производство № 61-2552св23), от 14 апреля 2025 года по делу № 754/14700/23 (производство № 61-14268св24).

Под беспомощным состоянием наследодателя следует понимать состояние лица, обусловленное возрастом, тяжёлой болезнью или увечьем, при котором оно не может самостоятельно обеспечивать условия своей жизни и нуждается в постороннем уходе, помощи и попечении.

Надлежащими доказательствами, подтверждающими беспомощное состояние лица, являются соответствующие медицинские документы, заключения судебно-медицинских экспертов, которые в материалах дела отсутствуют.

Оценка суда и основания отказа

Разрешая спор, суд первой инстанции, учитывая нормы материального права, правильно установил обстоятельства дела, имеющие существенное значение для его разрешения, и пришёл к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований об изменении очередности наследования, поскольку истец не доказала надлежащими, достоверными и достаточными доказательствами наличие указанных юридических фактов в их совокупности, с которыми закон связывает право на изменение очередности наследования, в частности осуществление длительного ухода за наследодателем, его материального обеспечения исключительно истцом и оказание иной помощи исключительно ею, а также пребывание наследодателя в беспомощном состоянии.

Медицинские документы, приобщённые к материалам дела, свидетельствуют о том, что за последние годы наследодатель дважды обращался в медицинские учреждения за оказанием медицинской помощи и не подтверждают его пребывание в беспомощном состоянии.

Это же подтвердили и свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, которые, помимо прочего, указали, что наследодатель до самой смерти передвигался на велосипеде.

Материалы судебного дела не содержат никаких сведений о том, каким образом или в какой форме истец осуществляла материальное обеспечение наследодателя, поскольку она не предоставила данных о своём материальном положении, размере дохода и использовании имеющихся материальных ресурсов, в том числе на содержание наследодателя.

Апелляционный суд, оставляя обжалуемое истцом решение суда первой инстанции без изменений, считает его законным и принятым с соблюдением норм материального и процессуального права (дело № 568/628/25).

