Сестра погибшего военного просила установить содержания: суд отказал, поскольку она является трудоспособным лицом

Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу об установлении факта пребывания на иждивении погибшего военнослужащего.

Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу № 687/1246/25 по заявлению местной жительницы об установлении факта нахождения на иждивении погибшего военнослужащего. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела и позиция заявительницы

Жительница Хмельницкой области обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении её брата — военнослужащего, который погиб при выполнении боевого задания в Харьковской области.

Свои требования она обосновала тем, что с 2019 года они проживали вместе, вели общее хозяйство, а после мобилизации брата в 2023 году он продолжал содержать её и её детей, перечисляя почти всё своё денежное обеспечение.

После его гибели при исполнении обязанностей военной службы заявительница обратилась за назначением единовременной денежной помощи в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», однако получила отказ. Других близких родственников у погибшего не было, поэтому она просила суд установить факт её нахождения на иждивении брата.

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении заявления.

В апелляционной жалобе заявительница просила отменить это решение и удовлетворить её требования. По её мнению, суд первой инстанции безосновательно отождествил иждивение с нетрудоспособностью и не дал надлежащей оценки доказательствам их совместного проживания и ведения хозяйства.

Она отмечала, что её совершеннолетие, трудоспособность и пребывание в браке не исключают возможности быть признанной иждивенкой, поскольку помощь от брата была систематической и составляла основную часть её бюджета.

Выводы апелляционного суда

Апелляционный суд отметил, что в делах этой категории для определения того, является ли лицо иждивенцем в понимании законодательства, действовавшего на момент возникновения спорных правоотношений, необходимо установить, имеет ли оно право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Согласно статье 30 этого Закона (в редакции, действовавшей на дату смерти брата заявительницы — 22 июня 2025 года), право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего, которые находились на его иждивении.

К нетрудоспособным членам семьи относятся дети, братья, сёстры и внуки, не достигшие 18 лет, либо старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия. При этом братья, сёстры и внуки имеют право на пенсию только при отсутствии трудоспособных родителей.

Апелляционный суд обратил внимание, что заявительница на момент гибели брата была совершеннолетней, работала химиком на предприятии и ей не устанавливалась инвалидность до достижения 18 лет.

Поэтому суд согласился с выводом суда первой инстанции: она не относится к кругу лиц, которые могут быть признаны иждивенцами в понимании специального закона, а отсутствие установленной законом нетрудоспособности исключает возможность признания её иждивенкой погибшего военнослужащего.

По результатам пересмотра дела апелляционный суд оставил решение местного суда без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

