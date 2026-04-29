Сестра погибшего военного просила установить содержания: суд отказал, поскольку она является трудоспособным лицом

15:23, 29 апреля 2026
Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу об установлении факта пребывания на иждивении погибшего военнослужащего.
Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу № 687/1246/25 по заявлению местной жительницы об установлении факта нахождения на иждивении погибшего военнослужащего. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела и позиция заявительницы

Жительница Хмельницкой области обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении её брата — военнослужащего, который погиб при выполнении боевого задания в Харьковской области.

Свои требования она обосновала тем, что с 2019 года они проживали вместе, вели общее хозяйство, а после мобилизации брата в 2023 году он продолжал содержать её и её детей, перечисляя почти всё своё денежное обеспечение.

После его гибели при исполнении обязанностей военной службы заявительница обратилась за назначением единовременной денежной помощи в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», однако получила отказ. Других близких родственников у погибшего не было, поэтому она просила суд установить факт её нахождения на иждивении брата.

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении заявления.

В апелляционной жалобе заявительница просила отменить это решение и удовлетворить её требования. По её мнению, суд первой инстанции безосновательно отождествил иждивение с нетрудоспособностью и не дал надлежащей оценки доказательствам их совместного проживания и ведения хозяйства.

Она отмечала, что её совершеннолетие, трудоспособность и пребывание в браке не исключают возможности быть признанной иждивенкой, поскольку помощь от брата была систематической и составляла основную часть её бюджета.

Выводы апелляционного суда

Апелляционный суд отметил, что в делах этой категории для определения того, является ли лицо иждивенцем в понимании законодательства, действовавшего на момент возникновения спорных правоотношений, необходимо установить, имеет ли оно право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Согласно статье 30 этого Закона (в редакции, действовавшей на дату смерти брата заявительницы — 22 июня 2025 года), право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего, которые находились на его иждивении.

К нетрудоспособным членам семьи относятся дети, братья, сёстры и внуки, не достигшие 18 лет, либо старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия. При этом братья, сёстры и внуки имеют право на пенсию только при отсутствии трудоспособных родителей.

Апелляционный суд обратил внимание, что заявительница на момент гибели брата была совершеннолетней, работала химиком на предприятии и ей не устанавливалась инвалидность до достижения 18 лет.

Поэтому суд согласился с выводом суда первой инстанции: она не относится к кругу лиц, которые могут быть признаны иждивенцами в понимании специального закона, а отсутствие установленной законом нетрудоспособности исключает возможность признания её иждивенкой погибшего военнослужащего.

По результатам пересмотра дела апелляционный суд оставил решение местного суда без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

