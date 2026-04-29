Суд отменил штраф в 34 тысячи грн за нарушение военного учета: отсутствуют надлежащие доказательства

Хмельницкий горрайонный суд отменил постановление о наложении штрафа в 34 тысячи грн за нарушение правил военного учета во время мобилизации из-за недоказанности состава административного правонарушения.

Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел административное дело по иску должностного лица фермерского хозяйства об оспаривании постановления о привлечении к ответственности за нарушение правил воинского учета во время мобилизации, которым на истца был наложен штраф в размере 34 000 грн. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела и позиция истца

В отношении истца было вынесено постановление, в котором указано, что должностное лицо фермерского хозяйства, ответственное за ведение воинского учета, во время мобилизации не организовало в установленном порядке своевременное оповещение и прибытие граждан, привлекаемых к выполнению обязанности по мобилизации после получения распоряжения начальника об оповещении военнообязанных и их прибытии, чем нарушило абз. 7 ч. 1 ст. 21 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 210-1 КУоАП, в период действия особого периода.

Указанным постановлением на истца был наложен штраф в размере 34 000 грн.

Данное постановление истец обжаловал в порядке административного судопроизводства и просил его отменить, поскольку правонарушение не совершал, так как соответствующего распоряжения не получал и ему о нем не было известно.

Оценка суда и решение

Однако ответчиком не было предоставлено суду ни отзыва на иск, ни каких-либо доказательств в подтверждение законности вынесенного постановления, то есть не доказан факт наличия в действиях истца состава правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

В соответствии с абз. 1, 2 ч. 2 ст. 77 КАС Украины, в административных делах о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность доказывания правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика. Субъект властных полномочий обязан предоставить суду все имеющиеся у него документы и материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

В связи с этим суд отменил оспариваемое постановление, а производство по делу об административном правонарушении закрыл за отсутствием состава правонарушения в действиях истца.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба (дело №686/10208/26).

