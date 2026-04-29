Суд обязал засчитать педагогический стаж, дающий право на денежную помощь в размере 10 пенсий: детали дела

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житомирский окружной административный суд рассмотрел в порядке письменного производства административное дело № 240/25193/25 по иску физического лица к Главным управлениям Пенсионного фонда Украины в Житомирской и Запорожской областях относительно незачисления в страховой стаж как специальный (педагогический) периодов педагогической деятельности и отказа в назначении денежной помощи в размере десяти месячных пенсий.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованиями о признании противоправной бездеятельности органа Пенсионного фонда Украины относительно незачисления в страховой стаж периодов педагогической деятельности с 05 июля 1987 года по 11 сентября 1999 года и с 11 сентября 1999 года по 30 июня 2002 года на должностях воспитателя и заведующей детским садом, а также относительно неназначения денежной помощи в размере десяти месячных пенсий. Кроме того, истец просил обязать другой территориальный орган Пенсионного фонда зачесть указанные периоды в страховой стаж, дающий право на получение соответствующей денежной помощи.

Обосновывая исковые требования, истец указал, что спорные периоды работы безосновательно не были включены в страховой стаж, несмотря на наличие записей в трудовой книжке. После подачи заявления о назначении денежной помощи в соответствии с принципом экстерриториальности оно было передано на рассмотрение другому территориальному органу Пенсионного фонда, который принял решение об отказе в связи с недостаточностью страхового стажа. Основанием для такого решения, в частности, стало отсутствие сведений о форме собственности дошкольного учреждения, в котором работал истец.

Судом установлено, что соответствующие записи в трудовой книжке подтверждают занятость истца на должностях в дошкольном учебном заведении, которое относится к учреждениям образования, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет. При этом действующее законодательство не ставит право на зачисление такого стажа в зависимость от формы собственности учреждения.

Позиции и решение суда

Давая правовую оценку спорным правоотношениям, суд исходил из конституционных гарантий права на социальную защиту и положений законодательства в сфере пенсионного обеспечения, в частности норм Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и подзаконных нормативно-правовых актов.

Суд отметил, что право на получение единовременной денежной помощи в размере десяти месячных пенсий связано с наличием необходимого специального стажа работы на определенных законодательством должностях, фактом выхода на пенсию именно с таких должностей в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, а также отсутствием получения любого другого вида пенсии до момента достижения пенсионного возраста. При этом законодательство не ставит право на получение такой помощи в зависимость от формы собственности учреждения в случае, если соответствующая должность предусмотрена специальным перечнем.

Анализ положений законодательства и практики Верховного Суда дал основания для вывода, что получение денежной помощи носит стимулирующий характер и направлено на поощрение лиц к продолжению трудовой деятельности после приобретения права на пенсию. Суд также учел правовые позиции Верховного Суда, согласно которым отсутствие факта получения другого вида пенсии должно оцениваться до момента достижения пенсионного возраста, а не на момент обращения за назначением пенсии.

Исследовав материалы дела, суд установил, что записи в трудовой книжке подтверждают работу истца на должностях, включенных в перечень должностей, дающих право на пенсию за выслугу лет. В то же время ответчик не отрицал факт выполнения истцом соответствующей работы, а основания для отказа основывались исключительно на формальных соображениях относительно формы собственности учреждения, что не предусмотрено законодательством как основание для незачисления стажа.

Суд пришел к выводу о противоправности решения Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области от 15.09.2025 № 063850009274 относительно незачисления спорных периодов работы в специальный стаж и признал его незаконным. Как следствие, суд обязал указанный орган зачесть эти периоды в специальный стаж, что создает основания для назначения денежной помощи в размере десяти месячных пенсий. В остальной части исковых требований отказано.

С учетом частичного удовлетворения иска суд постановил взыскать в пользу истца судебные расходы за счет бюджетных ассигнований ответчика.

Решение суда вступает в законную силу в порядке и сроки, определенные процессуальным законодательством, и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.