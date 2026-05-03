Заключение ВВК о непригодности не помогло: суд отказал в исключении военнообязанного с учета.

Суд установил, что заявление истца не было надлежащим образом рассмотрено, однако оснований для автоматического исключения с учета не выявил.

Ситуация, когда человек имеет заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе, но фактически продолжает числиться в реестре как военнообязанный, становится все более распространенной. Именно с таким случаем столкнулся истец в этом деле: несмотря на медицинское заключение, его данные в электронном учете остались без изменений.

В Харьковском окружном административном суде он обжаловал действия территориального центра комплектования, считая, что тот безосновательно не внес в реестр информацию о его непригодности к военной службе. Суд, однако, подошел к делу комплексно: признал нарушение со стороны органа, но одновременно проверил, были ли основания автоматически изменять учетные данные.

Обстоятельства дела №520/15152/25

В решении рассмотрен спор между гражданином и территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Истец указал, что в марте 2022 года прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой он был признан непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Заключение подтверждалось справкой ВВК.

В то же время в 2025 году, сформировав электронный военно-учетный документ, истец обнаружил, что учитывается как военнообязанный, а сведения о решении ВВК в реестре отсутствуют.

В мае 2025 года он обратился в ТЦК с заявлением о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. К заявлению он приложил копии документов, в частности справку ВВК.

Истец утверждал, что ответчик не внес изменения в реестр и не предоставил ответа на обращение, в связи с чем обжаловал бездействие в судебном порядке.

Позиция суда

Суд проанализировал спор через призму двух аспектов: надлежащего рассмотрения заявления и наличия правовых оснований для внесения изменений в реестр.

В части процессуального поведения ответчика суд не установил факта надлежащего рассмотрения заявления истца от 15 мая 2025 года. Материалы дела не содержат доказательств его рассмотрения по существу или предоставления ответа. При таких обстоятельствах суд признал бездействие ответчика противоправным.

Вместе с тем суд отдельно обратил внимание на отсутствие доказательств получения ответчиком соответствующего обращения, в частности надлежащего вручения почтовой корреспонденции. Однако это не опровергло вывод об отсутствии надлежащего рассмотрения заявления.

Оценивая требования об обязании внести изменения в реестр, суд исходил из того, что для такого решения необходимо наличие всех предусмотренных законом условий.

Суд установил, что истец не доказал прохождение повторного медицинского осмотра военно-врачебной комиссией по месту проживания, который в соответствии с действовавшим на момент прохождения ВВК порядком является необходимым для завершения процедуры признания непригодности к военной службе.

Кроме того, справка ВВК от 5 марта 2022 года имела ограниченный срок действия — шесть месяцев — и на момент обращения в ТЦК в 2025 году утратила силу.

Суд также учел изменения в нормативном регулировании: на момент обращения истца подтверждение непригодности к военной службе осуществляется на основании свидетельства о болезни, которое оформляется по установленной процедуре и подлежит утверждению соответствующей военно-врачебной комиссией. Такой документ истец не предоставил.

По выводу суда, истец обратился к ответчику без полного пакета документов, необходимых для внесения изменений в реестр, а следовательно не доказал наличие условий, которые обязывают субъекта властных полномочий принять решение в его пользу.

Суд подчеркнул, что в таких правоотношениях ответчик наделен дискреционными полномочиями по проверке предоставленных сведений и принятию решения, поэтому суд не может подменять этот орган.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск.

Признано противоправным бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки относительно нерассмотрения заявления истца от 15 мая 2025 года.

Ответчик обязан повторно рассмотреть это заявление с учетом правовой оценки, данной судом.

В удовлетворении требований об обязании внести сведения в реестр и исключить истца из военного учета отказано.

Также суд уменьшил заявленный размер расходов на правовую помощь с 20 000 грн до 2 000 грн, признав их несоразмерными сложности дела, и взыскал судебный сбор.

