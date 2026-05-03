Висновок ВЛК про непридатність не допоміг: суд відмовив у виключенні військовозобов’язаного з обліку

Суд встановив, що заява позивача не була належно розглянута, однак підстав для автоматичного виключення з обліку не виявив.

Ситуація, коли людина має висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби, але фактично продовжує значитися в реєстрі як військовозобов’язана, стає дедалі поширенішою. Саме з таким випадком зіткнувся позивач у цій справі: попри медичний висновок, його дані в електронному обліку залишилися без змін.

У Харківському окружному адміністративному суді він оскаржив дії територіального центру комплектування, вважаючи, що той безпідставно не вніс до реєстру інформацію про його непридатність до військової служби. Суд, однак, підійшов до справи комплексно: визнав порушення з боку органу, але водночас перевірив, чи були підстави автоматично змінювати облікові дані.

Обставини справи №520/15152/25

У рішенні розглянуто спір між громадянином та територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Позивач зазначив, що у березні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Висновок підтверджувався довідкою ВЛК.

Водночас у 2025 році, сформувавши електронний військово-обліковий документ, позивач виявив, що обліковується як військовозобов’язаний, а відомості про рішення ВЛК у реєстрі відсутні.

У травні 2025 року він звернувся до ТЦК із заявою про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. До заяви додав копії документів, зокрема довідку ВЛК.

Позивач стверджував, що відповідач не вніс зміни до реєстру та не надав відповіді на звернення, у зв’язку з чим оскаржив бездіяльність у судовому порядку.

Позиція суду

Суд проаналізував спір крізь призму двох аспектів: належного розгляду заяви та наявності правових підстав для внесення змін до реєстру.

У частині процесуальної поведінки відповідача суд не встановив факту належного розгляду заяви позивача від 15 травня 2025 року. Матеріали справи не містять доказів її розгляду по суті або надання відповіді. За таких обставин суд визнав бездіяльність відповідача протиправною.

Разом із тим суд окремо звернув увагу на відсутність доказів отримання відповідачем відповідного звернення, зокрема належного вручення поштової кореспонденції. Втім це не спростувало висновку про відсутність належного розгляду заяви.

Оцінюючи вимоги про зобов’язання внести зміни до реєстру, суд виходив із того, що для такого рішення необхідна наявність усіх передбачених законом умов.

Суд встановив, що позивач не довів проходження повторного медичного огляду військово-лікарською комісією за місцем проживання, який відповідно до чинного на момент проходження ВЛК порядку є необхідним для завершення процедури визнання непридатності до військової служби.

Крім того, довідка ВЛК від 5 березня 2022 року мала обмежений строк дії — шість місяців — і на момент звернення до ТЦК у 2025 році втратила чинність.

Суд також врахував зміни до нормативного регулювання: на час звернення позивача підтвердження непридатності до військової служби здійснюється на підставі свідоцтва про хворобу, яке оформлюється за встановленою процедурою та підлягає затвердженню відповідною військово-лікарською комісією. Такий документ позивач не надав.

За висновком суду, позивач звернувся до відповідача без повного пакета документів, необхідних для внесення змін до реєстру, а отже не довів наявності умов, які зобов’язують суб’єкта владних повноважень ухвалити рішення на його користь.

Суд підкреслив, що у таких правовідносинах відповідач наділений дискреційними повноваженнями щодо перевірки наданих відомостей і прийняття рішення, а тому суд не може підміняти цей орган.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов.

Визнано протиправною бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо нерозгляду заяви позивача від 15 травня 2025 року.

Відповідача зобов’язано повторно розглянути цю заяву з урахуванням правової оцінки, наданої судом.

У задоволенні вимог про зобов’язання внести відомості до реєстру та виключити позивача з військового обліку відмовлено.

Також суд зменшив заявлений розмір витрат на правничу допомогу з 20 000 грн до 2 000 грн, визнавши їх неспівмірними зі складністю справи, та стягнув судовий збір.

