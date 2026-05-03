В Житомирской области судили мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, угрожал полиции вилами, поскольку думал, что его хотят мобилизовать

Пулинский районный суд назначил пробационный надзор и принудительное амбулаторное психиатрическое лечение за угрозу убийством сотрудникам полиции.

Пулинский районный суд Житомирской области вынес приговор по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством в отношении сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей).

Обстоятельства дела № 292/1234/25

Согласно приговору, 18 августа 2025 года около 21:00 капитан полиции и капитан полиции, находясь на суточном дежурстве в составе следственно-оперативной группы и выполняя служебные обязанности в соответствии с Законом Украины «О Национальной полиции», прибыли на место происшествия по вызову в село Стрибиж Житомирского района на служебном автомобиле. Там они обнаружили обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения и держал в руках хозяйственные вилы.

Обвиняемый, достоверно зная, что перед ним находятся сотрудники полиции в форменной одежде, выполняющие служебные обязанности, действуя умышленно, подошел к ним, размахивал вилами в их сторону, совершал замахи и словесно угрожал убийством, полагая, что полицейские прибыли для его задержания в связи с уклонением от мобилизации. Противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции путем применения мер физического воздействия и задержания.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и пояснил, что взял вилы, чтобы прогнать сотрудников полиции из села.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины как угрозу убийством в отношении сотрудников правоохранительного органа в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Вина обвиняемого, помимо признания, подтверждена рапортами, протоколами осмотра места происшествия и видеозаписями с боди-камер, протоколами осмотра предметов, следственным экспериментом, заключениями экспертиз и другими доказательствами.

При назначении наказания суд учел степень тяжести преступления (нетяжкое), личность обвиняемого (ранее не судим, положительная характеристика по месту жительства, средняя — по месту службы), смягчающее обстоятельство — искреннее раскаяние, и отягчающее обстоятельство — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № 486-2025 от 21 октября 2025 года обвиняемый во время совершения деяния проявлял клинические признаки органического расстройства личности сложного генеза (вследствие боевого стресса, посттравматического, интоксикационного), был способен осознавать свои действия, но не способен в полной мере ими управлять. Суд признал его ограниченно вменяемым в соответствии с частью 1 статьи 20 Уголовного кодекса Украины.

Что решил суд

Суд назначил обвиняемому наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год 6 месяцев. На основании части 2 статьи 20, пункта 1 части 1 статьи 94 Уголовного кодекса Украины к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде оказания амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке по месту фактического проживания.

Арест на имущество отменен. Вещественные доказательства (вилы, одежда и т. п.) частично возвращены владельцам, частично уничтожены.

Приговор может быть обжалован в Житомирском апелляционном суде в течение тридцати дней со дня его оглашения.

