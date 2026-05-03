На Житомирщині судили чоловіка, який, будучи в нетверезому стані, погрожував поліції вилами, бо думав, що його хочуть мобілізувати

Пулинський районний суд призначив пробаційний нагляд та примусове амбулаторне психіатричне лікування за погрозу вбивством працівникам поліції.

Пулинський районний суд Житомирської області ухвалив вирок за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза вбивством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків).

Обставини справи № 292/1234/25

Згідно з вироком, 18 серпня 2025 року близько 21:00 капітан поліції та капітан поліції, перебуваючи на добовому чергуванні в складі слідчо-оперативної групи та виконуючи службові обов’язки відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», прибули на місце події за повідомленням до села Стрибіж Житомирського району на службовому автомобілі. Там вони виявили обвинуваченого, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та тримав у руках господарські вила.

Обвинувачений, достовірно знаючи, що перед ним працівники поліції у форменому одязі, які виконують службові обов’язки, діючи умисно, підійшов до них, розмахував вилами в їхній бік, здійснював замахи та словесно погрожував вбивством, вважаючи, що поліцейські прибули для його затримання через ухилення від мобілізації. Протиправні дії були припинені працівниками поліції шляхом застосування заходів фізичного впливу та затримання.

У судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю, щиро покаявся та пояснив, що взяв вила, щоб прогнати працівників поліції з села.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України як погрозу вбивством щодо працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків. Вину обвинуваченого, крім визнання, підтверджено рапортами, протоколами огляду місця події та відеозаписів з боді-камер, протоколами огляду предметів, слідчим експериментом, висновками експертиз та іншими доказами.

При призначенні покарання суд врахував ступінь тяжкості злочину (нетяжкий), особу обвинуваченого (раніше не судимий, позитивна характеристика за місцем проживання, посередня — за місцем служби), обставину, що пом’якшує покарання — щире каяття, та обставину, що обтяжує — вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння.

Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи № 486-2025 від 21 жовтня 2025 року обвинувачений під час вчинення діяння виявляв клінічні ознаки органічного розладу особистості складного генезу (внаслідок бойового стресу, посттравматичного, інтоксикаційного), був здатний усвідомлювати свої дії, але не здатний повною мірою керувати ними. Суд визнав його обмежено осудним відповідно до частини 1 статті 20 Кримінального кодексу України.

Що вирішив суд

Суд призначив обвинуваченому покарання у виді пробаційного нагляду на строк 1 рік 6 місяців. На підставі частини 2 статті 20, пункту 1 частини 1 статті 94 Кримінального кодексу України до нього застосовано примусові заходи медичного характеру у виді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку за місцем фактичного проживання.

Арешт на майно скасовано. Речові докази (вила, одяг тощо) частково повернуто власникам, частково знищено.

Вирок може бути оскаржено до Житомирського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

