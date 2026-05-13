Может ли ТЦК отказать в отсрочке, если у военнообязанного есть сестра: выводы суда
Одесский окружной административный суд пришел к выводу, что ТЦК неправомерно отказал военнообязанному в отсрочке из-за ухода за матерью, которая нуждается в постоянной посторонней помощи. Причиной отказа стало наличие у мужчины сестры, которая, по мнению ТЦК, также могла осуществлять уход.
Суд отметил, что для получения отсрочки в связи с уходом за собственными родителями закон не предусматривает обязанности подавать документы о невозможности осуществления такого ухода другими трудоспособными родственниками.
Истец предоставил медицинские документы о необходимости постоянного ухода за матерью, акт об осуществлении ухода и решение о назначении компенсации за уход на непрофессиональной основе. Несмотря на это, комиссия ТЦК отказала в отсрочке, сославшись на отсутствие документов о невозможности ухода со стороны сестры.
Суд признал такой отказ противоправным, отменил решение комиссии ТЦК и обязал повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки.
Обстоятельства дела №420/2811/26
Военнообязанный состоял на учете в ТЦК и в январе 2026 года подал через ЦНАП заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации по пункту 9 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Основанием он указал постоянный уход за матерью, которая имеет вторую группу инвалидности и, согласно выводам врачей, нуждается в постороннем уходе.
Вместе с заявлением мужчина подал справку МСЭК об инвалидности матери, заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода, акт об установлении факта осуществления ухода, решение органа местного самоуправления о назначении компенсации за уход и документы, подтверждающие родственные связи.
Комиссия ТЦК отказала в отсрочке. В уведомлении указывалось, что в реестре актов гражданского состояния выявлена запись о сестре истца, которая «может осуществлять уход» за матерью, однако документов о невозможности такого ухода с ее стороны заявитель не предоставил.
Истец обжаловал это решение в суде. Он подчеркивал, что закон и Порядок №560 не содержат требования доказывать невозможность ухода другими родственниками в случае, когда военнообязанный ухаживает именно за своими родителями.
Позиция ТЦК
Ответчик возражал против иска и утверждал, что поданные документы были неполными и содержали противоречия. Также в ТЦК отметили, что истец дважды обращался за отсрочкой, используя разные основания.
Ответчик считал, что истец должен был предоставить документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода сестрой.
Что установил суд
Суд проанализировал пункт 9 части 1 статьи 23 Закона №3543-XII и Порядок №560.
В решении указано, что для получения отсрочки в связи с уходом за собственными родителями военнообязанный должен подтвердить факт родственных отношений, необходимость постоянного ухода за лицом и сам факт осуществления такого ухода.
В то же время требование об отсутствии других трудоспособных членов семьи касается другой ситуации — когда военнообязанный ухаживает за родителями жены или мужа.
Суд отдельно подчеркнул, что в перечне документов, определенном приложением 5 к Порядку №560, отсутствует требование подавать доказательства невозможности ухода со стороны братьев или сестер в случае ухода за собственной матерью или отцом.
Поэтому суд пришел к выводу, что ТЦК ошибочно применил требование о подтверждении невозможности ухода другими членами семьи, которое в данном случае законом не предусмотрено.
Выводы суда
Одесский окружной административный суд признал противоправными и отменил решение комиссии ТЦК, оформленное протоколом №3 от 15 января 2026 года, а также уведомление об отказе в предоставлении отсрочки.
В то же время суд не стал самостоятельно предоставлять отсрочку, подчеркнув, что вопрос оформления отсрочки относится к компетенции ТЦК. Вместо этого комиссию обязали повторно рассмотреть заявление истца с учетом правовой оценки, предоставленной судом.
Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца более 1064 грн судебного сбора.
